Пресс-служба УФСИН по Башкирии сообщила о назначении нового временного руководителя ведомства. Им стал полковник внутренней службы Сергей Кудрявцев, который до этого четыре года руководил тюремной системой в Бурятии.

Кресло освободилось после скандального ареста прежнего начальника Владислава Дзюбы. Его обвинили в превышении должностных полномочий, что стало очередным громким делом в системе исполнения наказаний. Новый врио уже выразил благодарность федеральному руководству за доверие и надежду на профессионализм коллектива.

48-летний Кудрявцев родом из небольшого города Яранск в Кировской области. После окончания Рязанского института права и экономики МВД в 1998 году почти двадцать лет отработал в родном регионе. Затем четыре года служил в центральном аппарате ФСИН, прежде чем получить назначение в Бурятию.

За годы службы полковник собрал внушительную коллекцию наград. Среди них медали за отличие в службе всех степеней, за усердие второй степени и статус ветерана уголовно-исполнительной системы. Такой послужной список говорит о стабильной карьере без серьёзных провалов.

Назначение Кудрявцева происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в силовом блоке республики. Новым главой МВД Башкирии становится Александр Воронежский из Свердловской области. А накануне на пенсию ушёл начальник МЧС Марат Латыпов, который десять лет руководил ведомством.