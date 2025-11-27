Полина Гагарина пожертвовала 2,4 млн рублей на трансплантацию костного мозга ребенку из Уфы

Певица Полина Гагарина перечислила 2,4 млн рублей, завершив сбор средств для ребенка из Уфы с диагнозом "лейкоз". Мальчик готовится к операции.

Российская певица Полина Гагарина сделала пожертвование в размере 2,4 миллиона рублей для больного ребенка из Уфы. По информации родителей мальчика, эта сумма полностью покрыла остаток, необходимый для оплаты лечения, и позволила закрыть сбор средств.

Таиру был поставлен диагноз «лейкоз». Ему требовалась трансплантация костного мозга, для оплаты которой семья ранее организовала публичный сбор средств. Поступление необходимой суммы позволит приступить к подготовке к операции.

Пожертвование было сделано одним переводом. Семья ребенка публично подтвердила получение средств и поблагодарила артистку.

Полина Гагарина имеет звание народной артистки Башкортостана и ранее участвовала в мероприятиях в Уфе, в том числе благотворительных.

Случаи, когда детям из Башкирии требуется экстренная медицинская помощь с привлечением федеральных центров, фиксируются регулярно. В начале ноября спецбортом санавиации из Уфы в Москву был доставлен новорожденный с редкой патологией сосудов мозга — мальформацией вены Галена. Данное состояние встречается примерно у одного из 25 тысяч новорожденных и требует высокотехнологичного хирургического вмешательства.

Перед транспортировкой состояние младенца было стабилизировано уфимскими специалистами. Ребенка доставили в Морозовскую детскую больницу для проведения операции.

Месяцем ранее, в октябре, в Москву также была эвакуирована трехлетняя девочка из Уфы. Ребенок получил множественные травмы в результате падения с высоты. Случай получил общественный резонанс, и для оказания необходимой помощи было принято решение о транспортировке пациентки в столичную клинику.