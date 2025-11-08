0
5 часов
Новости

«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон
надпись на форме мчс
©МЧС по Башкирии

Утром в субботу, 8 ноября, на всей территории Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. Власти призвали жителей покинуть улицы и не подходить к окнам, а международный аэропорт «Уфа» ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это уже третий случай объявления подобной тревоги в регионе с начала ноября.

О введении режима опасности сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Жители региона получили СМС-оповещения с предупреждением об угрозе. Власти настоятельно рекомендовали гражданам найти укрытие в зданиях, подземных переходах или паркингах.

В официальном сообщении ведомства говорилось:

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях. Будьте бдительны».

Помимо приостановки работы аэропорта, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Власти объяснили эти перебои мерами по обеспечению безопасности. Для оповещения населения также используется мобильное приложение «112 — Экстренная помощь», которое рассылает push-уведомления об угрозах и их отмене.

Хроника предыдущих атак

Нынешний инцидент стал продолжением серии атак на регион. Всего двумя днями ранее, 6 ноября, над территорией Башкирии был сбит украинский беспилотник самолетного типа, о чем сообщило Министерство обороны России. В тот день в республике также вводился режим опасности, а аэропорт Уфы временно прекращал работу.

4 ноября два беспилотника были уничтожены в промышленной зоне города Стерлитамак. Кроме того, в ночь на 18 октября над республикой было сбито пять дронов, а 11 октября силы ПВО уничтожили семь аппаратов в течение суток. Подобные угрозы регулярно возникают и в соседних регионах Поволжья.

Похожие записи
0
08.11.2025
Происшествия

Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

рука бойца держат автомат
Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.
0
08.11.2025
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
-1
08.11.2025
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

смартфон лежит на столе
Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
0
06.11.2025
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

бпла
В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
0
06.11.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии отключили мобильный интернет ради безопасности

человек пользуется смартфоном
Утром 6 ноября жители Башкирии снова остались без мобильного интернета. Власти объясняют это необходимостью защиты от беспилотников, но не работают даже сайты из «белого списка», а уфимцам рекомендуют носить с собой наличные.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии объявили об опасности атаки БПЛА и закрыли аэропорт

надпись на форме мчс
Утром 6 ноября жителям Башкирии разослали экстренное предупреждение о возможной атаке дронов. Людям рекомендовали срочно покинуть открытые участки и не подходить к окнам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.