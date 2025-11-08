«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон

Утром в субботу, 8 ноября, на всей территории Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. Власти призвали жителей покинуть улицы и не подходить к окнам, а международный аэропорт «Уфа» ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Это уже третий случай объявления подобной тревоги в регионе с начала ноября.

О введении режима опасности сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Жители региона получили СМС-оповещения с предупреждением об угрозе. Власти настоятельно рекомендовали гражданам найти укрытие в зданиях, подземных переходах или паркингах.

В официальном сообщении ведомства говорилось:

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях. Будьте бдительны».

Помимо приостановки работы аэропорта, жители Башкирии столкнулись с массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Власти объяснили эти перебои мерами по обеспечению безопасности. Для оповещения населения также используется мобильное приложение «112 — Экстренная помощь», которое рассылает push-уведомления об угрозах и их отмене.

Хроника предыдущих атак

Нынешний инцидент стал продолжением серии атак на регион. Всего двумя днями ранее, 6 ноября, над территорией Башкирии был сбит украинский беспилотник самолетного типа, о чем сообщило Министерство обороны России. В тот день в республике также вводился режим опасности, а аэропорт Уфы временно прекращал работу.

4 ноября два беспилотника были уничтожены в промышленной зоне города Стерлитамак. Кроме того, в ночь на 18 октября над республикой было сбито пять дронов, а 11 октября силы ПВО уничтожили семь аппаратов в течение суток. Подобные угрозы регулярно возникают и в соседних регионах Поволжья.