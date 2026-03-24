Похороны в Уфе подорожали: Мавлиев утвердил новые тарифы на погребение

С 1 февраля 2026 года стоимость гарантированных ритуальных услуг в Уфе выросла на ₽590,25 — мэр подписал соответствующее постановление.
православный крест на фоне леса
Глава столицы Башкирии Ратмир Мавлиев утвердил обновлённый предельный размер стоимости гарантированных услуг по погребению. Соответствующее постановление размещено на официальном портале городской администрации.

Согласно документу, с 1 февраля 2026 года максимальная сумма компенсации с учётом уральского коэффициента составляет ₽11 130,42. Это на ₽590,25 больше прежнего значения — ₽10 540,17.

В гарантированный перечень включены следующие услуги:

  • оформление необходимых документов (бесплатно),
  • облачение тела — ₽783,86,
  • предоставление гроба — ₽2 128,83,
  • транспортировка тела на кладбище — ₽3 194,38,
  • само погребение — ₽5 023,35.

Получить выплату могут родственники покойного или иные лица, взявшие на себя организацию похорон. На подачу заявления отводится шесть месяцев с даты смерти.

В марте 2025 года Ратмир Мавлиев подписывал аналогичное постановление, установив стоимость гарантированных ритуальных услуг на уровне ₽10 540,17. Тогда рост по сравнению с предыдущим периодом составил ₽914, или около 9,5%.

Базовый размер федерального пособия на погребение (без учёта районных коэффициентов) с 1 февраля 2025 года составлял ₽9 165,37, а с 1 февраля 2026 года его проиндексировали на 5,6% — до ₽9 678,63. Уральский коэффициент, применяемый в Башкортостане, увеличивает эту сумму до итоговых ₽11 130,42.

Также в марте 2025 года городской совет Уфы расширил перечень лиц, чьё погребение оплачивается из муниципального бюджета: в него включили военнослужащих, погибших в ходе КТО в приграничных регионах, с компенсацией до 100 тысяч рублей.

