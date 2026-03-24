Похороны в Уфе подорожали: Мавлиев утвердил новые тарифы на погребение

С 1 февраля 2026 года стоимость гарантированных ритуальных услуг в Уфе выросла на ₽590,25 — мэр подписал соответствующее постановление.

Глава столицы Башкирии Ратмир Мавлиев утвердил обновлённый предельный размер стоимости гарантированных услуг по погребению. Соответствующее постановление размещено на официальном портале городской администрации.

Согласно документу, с 1 февраля 2026 года максимальная сумма компенсации с учётом уральского коэффициента составляет ₽11 130,42. Это на ₽590,25 больше прежнего значения — ₽10 540,17.

В гарантированный перечень включены следующие услуги:

оформление необходимых документов (бесплатно),

облачение тела — ₽783,86,

предоставление гроба — ₽2 128,83,

транспортировка тела на кладбище — ₽3 194,38,

само погребение — ₽5 023,35.

Получить выплату могут родственники покойного или иные лица, взявшие на себя организацию похорон. На подачу заявления отводится шесть месяцев с даты смерти.

В марте 2025 года Ратмир Мавлиев подписывал аналогичное постановление, установив стоимость гарантированных ритуальных услуг на уровне ₽10 540,17. Тогда рост по сравнению с предыдущим периодом составил ₽914, или около 9,5%.

Базовый размер федерального пособия на погребение (без учёта районных коэффициентов) с 1 февраля 2025 года составлял ₽9 165,37, а с 1 февраля 2026 года его проиндексировали на 5,6% — до ₽9 678,63. Уральский коэффициент, применяемый в Башкортостане, увеличивает эту сумму до итоговых ₽11 130,42.

Также в марте 2025 года городской совет Уфы расширил перечень лиц, чьё погребение оплачивается из муниципального бюджета: в него включили военнослужащих, погибших в ходе КТО в приграничных регионах, с компенсацией до 100 тысяч рублей.