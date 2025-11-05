0
Погасла «Утренняя звезда»: не стало телеведущего Юрия Николаева

В Москве на 77-м году жизни скончался народный артист России Юрий Николаев. Легендарный телеведущий умер после продолжительной борьбы с болезнью, а последней каплей стала тяжёлая пневмония.
Печальные новости подтвердил артист балета Николай Цискаридзе, а также сообщают многочисленные СМИ. Не стало Юрия Николаева — человека, который для миллионов был символом телевидения. Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

  1. Роковая пневмония
  2. Человек-эпоха на ТВ
  3. Долгая борьба с болезнью

Роковая пневмония

Незадолго до смерти состояние ведущего резко ухудшилось. Его госпитализировали в одну из московских клиник с высокой температурой и критически низкой сатурацией. По данным медиа, Юрий Александрович несколько дней чувствовал себя плохо, но от поездки в больницу отказывался до последнего.

Врачи диагностировали у него тяжёлую форму пневмонии. Несмотря на все усилия медиков, спасти артиста не удалось. Болезнь лёгких стала фатальным осложнением на фоне многолетних проблем со здоровьем.

Человек-эпоха на ТВ

Юрий Николаев был настоящим титаном отечественного ТВ, его карьера стартовала ещё в 1975 году. Миллионы зрителей выросли на его передачах «Утренняя почта» и «Вперёд, мальчишки!». В 1991 году он основал продюсерскую фирму «ЮНИКС», подарившую стране культовую «Утреннюю звезду».

Именно «Утренняя звезда» зажгла на эстраде десятки имён, среди которых Сергей Лазарев, Валерия, Пелагея и Ани Лорак. Позднее Николаев вёл популярные шоу «Достояние Республики» и «Танцы со звёздами». Его вклад в культуру был отмечен званием народного артиста России.

Долгая борьба с болезнью

Борьба за жизнь для телеведущего шла уже давно. Ещё в 2007 году у него диагностировали рак кишечника, и почти 20 лет он сражался с онкологией, которая то отступала, то возвращалась.

Последние годы были особенно тяжёлыми. В начале 2025 года артист попал в больницу с переломом бедра, после чего проходил долгое восстановление. К сожалению, новый удар в виде пневмонии его организм уже не выдержал.

