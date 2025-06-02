Под Уфой заложили новый детский сад на 260 мест

В селе Нагаево Уфимского района началось возведение дошкольного образовательного учреждения. О запуске строительных работ 2 июня стало известно из официального телеграм-канала главы Башкортостана.

Дошкольное учреждение разместится в одном из наиболее активно застраивающихся районов башкирской столицы. Будущий объект рассчитан на прием 260 воспитанников и станет частью федерального проекта «Семья».

Выбранная площадка находится в непосредственной близости от образовательного учреждения №147, что позволит в перспективе сформировать единый образовательный комплекс. Территория Нагаево переживает период интенсивной застройки жилыми домами, что создает острую потребность в расширении социальной сферы.

Радий Хабиров отметил стремление региональных властей выполнять взятые перед гражданами обязательства, несмотря на существующие вызовы. Руководство подчеркнуло, что новое дошкольное учреждение должно стать ответом на запросы многодетных семей, выбравших данную местность для проживания.

Строительство детсада продолжит линию по благоустройству социальной инфраструктуры села. В предыдущем году здесь была введена в эксплуатацию поликлиника, заметно расширившая возможности получения медицинской помощи местным жителям.

Представители администрации подтвердили намерения по дальнейшему развитию территории. В планах значится создание спортивно-оздоровительного центра и других значимых для населения сооружений.

Власти признают, что устранение всех имеющихся проблем потребует значительного времени и финансирования. Быстрых решений ожидать не приходится — работа ведется поэтапно.