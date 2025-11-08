0
Под главным памятником Уфы нашли послание из прошлого. Что там написано

В Уфе во время демонтажа памятника Салавату Юлаеву нашли бутылку с запиской. Её оставили строители 58 лет назад, когда монтировали монумент на берегу реки Белой.
В Уфе при демонтаже памятника Салавату Юлаеву для реставрации рабочие обнаружили послание из прошлого. Внутри постамента находилась стеклянная бутылка с запиской, датированной 13 мая 1967 года.

Содержание
  1. Находка спустя 58 лет
  2. Первая реставрация за полвека
  3. Возвращение символа
  4. История памятника

Находка спустя 58 лет

Послание оставили строители из Баймака во время установки монумента. Информацию о находке подтвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Бутылка пролежала в основании памятника 58 лет, сохранив бумагу в хорошем состоянии. Содержимое записки изучается специалистами.

Первая реставрация за полвека

Капсула времени была найдена благодаря первой за почти 60 лет комплексной реставрации памятника. Эксперты признали состояние скульптуры критическим из-за сильной коррозии чугунных элементов и разрушения основания. Работы по демонтажу начались в октябре 2025 года и завершились 6 ноября, когда с постамента сняли последнюю часть — ноги коня.

Все три части скульптуры перевезли в специальный цех в Уфе. Команда из десяти реставраторов заменит поврежденные коррозией детали на элементы из нержавеющей стали. Конструкции также покроют защитным антикоррозийным составом. Работы проходят под контролем Российской академии художеств.

Возвращение символа

Реставрация монумента разделена на три этапа и продлится до 2027 года. После восстановительных работ скульптуру вернут на прежнее место. Проект также включает реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающего сквера. На время работ доступ к площади у памятника полностью ограничен.

История памятника

Памятник Салавату Юлаеву, созданный скульптором Сосланбеком Тавасиевым, был открыт 17 ноября 1967 года. Монумент из бронзированного чугуна весит 40 тонн при высоте 9,8 метра и имеет всего три точки опоры, что делает его уникальным инженерным сооружением. Памятник является не только визитной карточкой Уфы, но и одним из официальных символов Башкортостана, его изображение включено в герб республики. Салават Юлаев — национальный герой башкирского народа, сподвижник Емельяна Пугачева и поэт-сказитель.

