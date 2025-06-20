Почтовиков в Башкирии предостерегли за самоуправство с графиком работы

Гострудинспекция Башкирии вынесла официальное предостережение филиалу «Почты России» после жалоб работников на самоуправство руководства. Скандал разгорелся из-за того, что в двух отделениях Стерлитамака начальство в одностороннем порядке поменяло режим работы.

Сотрудников перевели на график с 9:00 до 21:00 без обеденного перерыва, просто выпустив внутренний приказ. При этом дополнительные соглашения к трудовым договорам никто подписывать не предлагал. Операционисты возмутились таким наглым нарушением их прав и пожаловались в надзорные органы.

Причиной переполоха стала интеграция с маркетплейсом Wildberries — отделения почты начали выдавать заказы онлайн-гиганта. Руководство решило подогнать рабочий режим под потребности интернет-торговли, забыв спросить мнение персонала. Юрист Дмитрий Черкасов уже направил обращения депутатам и в прокуратуру, а также подал заявку на согласование митинга в мэрии.

Работники требуют вернуть прежний график и повысить зарплату, которая сейчас составляет всего 25 тысяч рублей. За эту зарплату им теперь приходится не только выполнять основные обязанности, но и работать с посылками маркетплейса. Пресс-секретарь почты Борис Слуцкий утверждает, что количество рабочих часов не увеличилось, но сотрудники с этим категорически не согласны.

Инспекция напомнила руководству азы трудового права: любые изменения условий труда возможны только по обоюдному согласию сторон. Организации предписано привести все в соответствие с Трудовым кодексом и больше не заниматься самодеятельностью.