Почти 9 тысяч гектаров в Башкирии заражены ядовитой травой

Почти 9 тысяч гектаров земли в Хайбуллинском районе оказались под угрозой. Там разросся горчак ползучий — токсичный сорняк, который отравляет животных и уничтожает урожай.
надпись карантин
Информацию о ЧП подтвердили в региональном управлении Россельхознадзора. Как сообщили в ведомстве, наличие карантинного объекта было выявлено во время плановой проверки.

Эксперты выехали на место неслучайно — это была часть ежегодного фитосанитарного мониторинга. Они отобрали образцы подозрительных растений на площади 8 780 гектаров. Все собранные материалы были отправлены на экспертизу для точной идентификации.

Опасения подтвердились в стенах Башкирской испытательной лаборатории. Вердикт учёных был однозначен: это действительно горчак ползучий, или Acroptilon repens. Этот вид входит в перечень самых злостных и трудноискоренимых карантинных сорняков, бороться с которым крайне тяжело.

Это растение — настоящий кошмар для аграриев. Его корневая система уходит на глубину до 10 метров, высасывая всю влагу и питательные вещества. Вдобавок горчак ведёт химическую войну: его корни выделяют в почву токсины, которые подавляют рост других растений.

