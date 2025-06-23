Почта России кардинально сокращает почтамты в Башкирии

РБК Уфа сообщает о кардинальной реструктуризации почтовой сети в республике. Руководство Почты России решило провести масштабную оптимизацию управленческой структуры.

Директор регионального управления Ленард Шафиков объявил о сокращении почтамтов с нынешних 15 до максимум шести подразделений. Выжить смогут только отделения в Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Туймазах, Нефтекамске и Мелеузе.

Каждый оставшийся почтамт получит под контроль примерно десять муниципальных образований. Руководство объясняет перестройку необходимостью автоматизации процессов и сокращения управленческого аппарата.

В ближайшее время новых начальников укрупненных почтамтов представят главам районных администраций. Изменения коснутся координации работы 1240 почтовых отделений по всей республике.

Особенно пострадает сельская почта, которая составляет 80% от общего числа отделений. Почти половина сельских почт обслуживает населенные пункты менее 500 человек. В штате башкирского филиала трудятся 6 тысяч сотрудников.

Параллельно выяснилось, что республика потеряла федеральное финансирование программы модернизации почтовых отделений. Причина — отсутствие региональных налоговых льгот для компании. Без ремонта остались 443 отделения.

Как сокращение почтамтов скажется на доступности почтовых услуг в сельской местности Башкирии

Сокращение почтамтов в Башкирии с 15 до 5-6 структурных единиц создаст серьезные проблемы для доступности почтовых услуг в сельской местности, хотя формально количество почтовых отделений останется прежним.

Управленческий коллапс в отдаленных районах

Централизация управления означает, что каждый оставшийся почтамт будет контролировать примерно десять муниципальных образований вместо нынешних 2-3. Это критично для сельских районов, где 80% от общих 1240 почтовых отделений расположены в деревнях и селах. Особенно пострадают 461 отделение в населенных пунктах менее 500 человек.

Руководители укрупненных почтамтов физически не смогут оперативно решать проблемы отдаленных отделений. Если раньше начальник почтамта мог за день объехать подведомственные села, то теперь на это потребуется неделя.

Кадровый кризис усугубится

Уже сейчас в башкирских селах острая нехватка почтовых работников. В некоторых районах некомплект достигает 22%. Централизация управления только ухудшит ситуацию — удаленным отделениям будет сложнее получить оперативную кадровую поддержку.

Почтальоны в селах получают около 23 тысяч рублей, что делает профессию непривлекательной. При укрупнении почтамтов контроль за работой сельских отделений ослабнет, что может привести к еще большему оттоку кадров.

Техническое обслуживание под угрозой

Модернизация сельских почтовых отделений уже застопорилась из-за отсутствия региональных налоговых льгот для Почты России. 443 отделения остались без ремонта. При нынешних темпах обновления система почтовых отделений в республике модернизируется только через 30 лет.

Сокращение почтамтов означает, что техническое обслуживание и ремонт оборудования в отдаленных селах станет еще более проблематичным. Специалистам придется преодолевать большие расстояния для устранения неисправностей.

Качество обслуживания населения

Опыт соседнего Татарстана показывает печальные последствия оптимизации. После сокращения штата в казанских отделениях из четырех окон работает только одно, второе открывают лишь когда посетители «бунтуют». В сельской местности, где альтернативы почте нет, такая ситуация станет катастрофической.

Правительственные нормативы предписывают максимальное время ожидания в очереди не более 15 минут и обслуживание одним отделением максимум 5 тысяч человек. При ослаблении управленческого контроля соблюдение этих стандартов в башкирских селах станет невозможным.

Социальные последствия

Для 1,5 миллиона сельских жителей Башкирии — самого большого количества среди регионов России — почта остается жизненно важной инфраструктурой. Пожилые люди получают здесь пенсии, отправляют документы, покупают товары первой необходимости.

Ослабление почтовой службы в селах ударит по самым уязвимым категориям населения, которые не могут пользоваться интернет-услугами и вынуждены обращаться в физические отделения.