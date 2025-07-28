«Почта Банк» проиграл суд по штрафу за рекламные звонки в Башкирии

«Почта Банк» не смог оспорить штраф в 200 тысяч рублей, выписанный башкирским УФАС за рекламный звонок без согласия клиента

«Почта Банк» проиграл апелляцию и теперь обязан выплатить штраф за назойливый рекламный обзвон в Башкирии. Арбитражный суд подтвердил правоту регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое ещё в январе 2025 года оштрафовало банк на 200 тысяч рублей, пишет РБК-Уфа.

Вся история началась с жалобы одного из жителей республики. В марте прошлого года ему на телефон поступил звонок от автоинформатора, который начал расхваливать «выгодный кредит». Мужчина оказался не из робких, записал разговор и направил его в УФАС.

Антимонопольщики пришли к выводу, что банк нарушил закон «О рекламе». Несмотря на то, что абонент был клиентом «Почта Банка», своего согласия на получение именно рекламной информации он не давал. Это ключевой момент, который и лёг в основу обвинения.

Банк с таким решением не согласился и попытался оспорить его в суде, но безуспешно. Фемида подтвердила: для рекламных звонков требуется отдельное и явное согласие.