«Почта Банк» проиграл суд по штрафу за рекламные звонки в Башкирии

«Почта Банк» не смог оспорить штраф в 200 тысяч рублей, выписанный башкирским УФАС за рекламный звонок без согласия клиента ©Imagen
«Почта Банк» проиграл апелляцию и теперь обязан выплатить штраф за назойливый рекламный обзвон в Башкирии. Арбитражный суд подтвердил правоту регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое ещё в январе 2025 года оштрафовало банк на 200 тысяч рублей, пишет РБК-Уфа.
Вся история началась с жалобы одного из жителей республики. В марте прошлого года ему на телефон поступил звонок от автоинформатора, который начал расхваливать «выгодный кредит». Мужчина оказался не из робких, записал разговор и направил его в УФАС.
Антимонопольщики пришли к выводу, что банк нарушил закон «О рекламе». Несмотря на то, что абонент был клиентом «Почта Банка», своего согласия на получение именно рекламной информации он не давал. Это ключевой момент, который и лёг в основу обвинения.
Банк с таким решением не согласился и попытался оспорить его в суде, но безуспешно. Фемида подтвердила: для рекламных звонков требуется отдельное и явное согласие.
- Кто помогал банку организовывать такие обзвоны и какова их роль в истории?
«Почта Банк» привлекал коллекторское агентство «Активбизнесконсалт» для технической поддержки автоматических звонков, но агентство заявило, что только предоставляло платформу, а решение об обзвоне принимал сам банк.
- Были ли у банка похожие нарушения в других регионах?
Да, в 2024 году «Почта Банк» уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения: управления ФАС по Санкт-Петербургу и Волгоградской области вынесли четыре штрафа на общую сумму более 1,8 млн рублей.
- Как изменилось законодательство о спам-звонках в 2025 году?
С 1 июня 2025 года вступил в силу новый закон (№ 41-ФЗ), ужесточающий правила для массовых обзвонов и рассылок, включая не только рекламу, но и информирование; он вводит механизмы прозрачности и отказа через операторов, с штрафами до 1 млн рублей для юрлиц.
- Сколько штрафов банк выплатил в других случаях в 2025 году?
В Алтайском крае банк выплатил 1,05 млн рублей за навязчивые SMS и звонки без согласия, включая случаи, когда рассылки продолжались после отказа абонента. В Красноярске штраф составил 300 тыс. рублей за звонки клиенту, отозвавшему согласие.
- Кто владеет банком сейчас и как это связано с его деятельностью?
С конца 2024 года «Почта Банк» полностью принадлежит ВТБ, который выкупил 50% акций у «Почты России» за 36 млрд рублей, консолидировав 100% собственности.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.