Почему в Башкирии дорожает бензин? В Минторге республики назвали причины

Минторг Башкирии объяснил, почему бензин в республике будет и дальше дорожать. Ведомство кивает на биржу и заявляет, что не может диктовать цены.

Бензин на заправках Башкирии дорожает из-за резкого роста его оптовой стоимости на бирже. Именно биржевые котировки, по данным Министерства торговли республики, являются главной причиной повышения цен для водителей.

Чтобы это доказать, ведомство приводит статистику Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. С января по сентябрь 2025 года оптовая цена на бензин АИ-92 подскочила почти в 1,6 раза — с 46 938 до 73 861 рубля за тонну. Бензин марки АИ-95 за этот же период подорожал еще сильнее — с 49 493 до 80 362 рублей за тонну.

Региональные власти не могут напрямую влиять на ценники на АЗС. Регулированием рынка занимаются Правительство России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В качестве одной из мер по стабилизации ситуации в стране правительство уже ввело временный запрет на экспорт бензина.

При этом в Минторге подчеркнули, что итоговую стоимость топлива для потребителей устанавливают сами производители и владельцы заправок. Государство не может заставить их продавать бензин по фиксированной цене, так как они действуют в рамках рыночной экономики.