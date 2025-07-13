Победа в Париже: в Башкирии пещеру Шульган-Таш с 200+ рисунками официально признали сокровищем человечества

Историческое событие для Башкирии: пещеру Шульган-Таш с её уникальными наскальными рисунками официально включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в Париже ©Государственный заповедник "Шульган-Таш" / ВКонтакте
Башкирия добилась своего — пещера Шульган-Таш получила международный статус. Наскальную живопись Каповой пещеры включили в престижный список ЮНЕСКО, а эксперты в Париже проголосовали за это единогласно.
Эта победа — результат многолетней титанической работы. Глава республики Радий Хабиров назвал событие историческим, подчеркнув, что это признание колоссального труда учёных, чиновников и специалистов, которые годами готовили номинационное досье и выполняли все требования международной организации.
Чтобы защитить древние рисунки, которым, по разным оценкам, от 16 до 36 тысяч лет, была проделана огромная работа. Поток туристов в саму пещеру ограничили, а рядом возвели ультрасовременный музейный комплекс с точными копиями изображений и собственной лабораторией. Внутри пещеры установили систему мониторинга, которая следит за микроклиматом. Получился своего рода хай-тек-саркофаг для искусства эпохи палеолита.
Сами рисунки — это более 200 изображений мамонтов, лошадей и человекоподобных фигур, сделанных охрой. Долгое время считалось, что наскальная живопись такого уровня существует только во Франции и Испании, что делает Шульган-Таш абсолютно уникальным памятником для всей Восточной Европы.
И вот, на 47-й сессии Комитета всемирного наследия многолетние усилия увенчались успехом. Башкирия словно долго стучалась в двери ЮНЕСКО, и вот их наконец-то открыли, признав ценность объекта для всего человечества.
- Почему этого решения от ЮНЕСКО ждали так долго?
Путь в список ЮНЕСКО — это не спринт, а марафон. Процесс занял много лет, потому что требования к объектам очень строгие. Башкирии пришлось проделать колоссальную работу: подготовить толстенное научное досье, доказать уникальность рисунков, а главное — обеспечить их сохранность. Для этого рядом с пещерой построили огромный современный музей, чтобы перенаправить туда основной поток туристов, а в самой пещере установили сложную систему мониторинга микроклимата.
- Так что, теперь в саму пещеру с рисунками не пустят?
Именно так. Увидеть оригинальные рисунки вживую уже нельзя. Это было одним из ключевых условий ЮНЕСКО для сохранения памятника. Дело в том, что даже дыхание туристов (выдыхаемый углекислый газ) разрушает древнюю краску. Поток посетителей строго ограничен — не более 1200–1400 человек в сутки, и их пускают только в привходовую часть. А все рисунки можно рассмотреть в мельчайших деталях в виде точных копий в новом музейном комплексе.
- Что такого особенного в этих рисунках? Похожие же есть в Европе.
В этом и уникальность. Долгое время считалось, что наскальная живопись такого уровня и возраста (15–19 тысяч лет) — это эксклюзив Франции и Испании. Находка в Шульган-Таш, сделанная в 1959 году, перевернула научные представления, доказав, что такой же центр древнего искусства существовал и на Урале. Всего в пещере обнаружили более 200 изображений мамонтов, лошадей, верблюдов и загадочных антропоморфных фигур, выполненных красной охрой.
- А почему у пещеры два названия: Шульган-Таш и Капова?
«Шульган-Таш» — это башкирское название. «Шульган» может означать «исчезла» или «провалилась», а «таш» — это «камень». То есть, «исчезнувший камень» или «провалившаяся скала». Название «Капова» имеет две версии. По одной, оно происходит от звука капели, так как в пещере постоянно капает вода. По другой, более интригующей версии, — от слова «капище», то есть древнее святилище, что подтверждает её сакральное значение для первобытных людей.
- Я слышал, там ещё что-то про пчёл. Какое отношение они имеют к пещере?
Это один из самых удивительных фактов. Изначально заповедник «Шульган-Таш» создали в 1958 году не для охраны пещеры, а для спасения уникальной бурзянской бортевой пчелы и древнего промысла — бортничества (добычи мёда диких пчёл). А сенсационные рисунки эпохи палеолита обнаружил зоолог Александр Рюмин лишь год спустя, в 1959-м. Так что сначала были пчёлы, а уже потом — мамонты на стенах.
- Правда ли, что прямо перед решением ЮНЕСКО там нашли что-то новое?
Да, пещера словно решила сделать подарок в нужный момент. Буквально за несколько дней до сессии ЮНЕСКО студенты МГУ, разбирая старые находки, обнаружили фрагменты ранее неизвестных рисунков, выполненных красками нежно-голубого цвета. Это открытие стало сенсацией, ведь оно доказывает, что 15-19 тысяч лет назад древние художники владели сложными рецептами красок, а не просто использовали охру.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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