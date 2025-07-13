Победа в Париже: в Башкирии пещеру Шульган-Таш с 200+ рисунками официально признали сокровищем человечества

Историческое событие для Башкирии: пещеру Шульган-Таш с её уникальными наскальными рисунками официально включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение принято в Париже

Башкирия добилась своего — пещера Шульган-Таш получила международный статус. Наскальную живопись Каповой пещеры включили в престижный список ЮНЕСКО, а эксперты в Париже проголосовали за это единогласно.

Эта победа — результат многолетней титанической работы. Глава республики Радий Хабиров назвал событие историческим, подчеркнув, что это признание колоссального труда учёных, чиновников и специалистов, которые годами готовили номинационное досье и выполняли все требования международной организации.

Чтобы защитить древние рисунки, которым, по разным оценкам, от 16 до 36 тысяч лет, была проделана огромная работа. Поток туристов в саму пещеру ограничили, а рядом возвели ультрасовременный музейный комплекс с точными копиями изображений и собственной лабораторией. Внутри пещеры установили систему мониторинга, которая следит за микроклиматом. Получился своего рода хай-тек-саркофаг для искусства эпохи палеолита.

Сами рисунки — это более 200 изображений мамонтов, лошадей и человекоподобных фигур, сделанных охрой. Долгое время считалось, что наскальная живопись такого уровня существует только во Франции и Испании, что делает Шульган-Таш абсолютно уникальным памятником для всей Восточной Европы.

И вот, на 47-й сессии Комитета всемирного наследия многолетние усилия увенчались успехом. Башкирия словно долго стучалась в двери ЮНЕСКО, и вот их наконец-то открыли, признав ценность объекта для всего человечества.

На достигнутом Башкирия останавливаться не собирается. Как заявил Радий Хабиров, теперь республика будет бороться за включение в список ЮНЕСКО шиханов Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекса Воскресенского медеплавильного завода. Большая работа по подготовке их досье уже началась.