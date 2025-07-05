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По стопам Кокорина? Футболист Фёдор Смолов подрался в той самой «Кофемании»

Свежеиспечённый чемпион России Фёдор Смолов подрался с посетителями в культовой «Кофемании» на Большой Никитской
драка смолова в кафе
©Иван Карпов / Telegram

Футболист Фёдор Смолов оказался в центре громкого скандала, устроив драку в московской «Кофемании» на Большой Никитской — том самом заведении, где в 2018 году в похожую историю влипли Александр Кокорин и Павел Мамаев. Хотя сам инцидент произошёл утром 28 мая 2025 года, видео с камер наблюдения появилось в сети только 5 июля.

На кадрах видно, как 35-летний нападающий, на тот момент только покинувший «Краснодар» в статусе чемпиона России, подходит к столику с двумя мужчинами, и после короткой словесной перепалки наносит им удары.

Причины конфликта до конца не ясны, и версии расходятся:
Провокация: По одной из версий, двое посетителей громко и оскорбительно обсуждали игру Смолова, что и вывело его из себя.
Замечание: По другой информации, компания футболиста вела себя слишком шумно, отмечая чемпионство, и им сделали замечание, на которое Смолов отреагировал агрессивно.

После драки история получила продолжение в виде шантажа. По данным СМИ, со Смолова требовали деньги за непубликацию видео. Суммы в разных источниках варьируются от 1 до 3 миллионов рублей, а по некоторым данным, доходили и до 20 миллионов. Футболист платить отказался, после чего запись и была слита в интернет.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им было отказано. По некоторым данным, мужчины не получили серьёзных травм. Сам Смолов, как сообщается, обдумывает возможность подачи встречного заявления по факту вымогательства.

Позже появилась информация, что после инцидента Смолов извинился перед другими гостями заведения за доставленные неудобства и даже предлагал оплатить всем счета.

Вопросы автору:
Из-за чего вообще началась драка? Футболист просто так набросился на людей?
Ньюс-Баш
Есть две основные версии, и они противоречат друг другу.

Версия №1 (оскорбления): По данным большинства источников, двое посетителей за соседним столиком начали громко и оскорбительно обсуждать игру Смолова. Футболист, услышав критику в свой адрес, подошёл разобраться, и словесная перепалка переросла в потасовку.

Версия №2 (неудачная щедрость): Один из участников конфликта, предприниматель Андрей Попелуха, рассказал другую историю. По его словам, Смолов подошёл к их столику и предложил оплатить счёт. Мужчины отказались, и на фоне этого отказа «произошло недопонимание», которое и привело к ударам.
Почему видео всплыло только через месяц? И почему его вообще слили?
Ньюс-Баш
После драки, которая произошла ещё 28 мая, Смолова начали шантажировать. Сначала за непубликацию видео с него потребовали 1 миллион рублей. По некоторым данным, футболист даже согласился, но вымогатели тут же подняли сумму до 3 миллионов рублей. После этого Смолов платить отказался, и компрометирующая запись была слита в телеграм-каналы. Сейчас полиция проводит проверку по факту вымогательства.
Погодите, Кокорина и Мамаева за драку в этой же «Кофемании» посадили в тюрьму. А Смолову что, ничего не будет?
Ньюс-Баш
Пострадавшие от рук Смолова написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали. Официальная причина — отсутствие состава преступления, так как мужчины не получили серьёзных травм или побоев. В случае с Кокориным и Мамаевым всё было гораздо серьёзнее: они избили чиновника Минпромторга, в ход пошли стулья, а пострадавший получил сотрясение мозга. Их действия квалифицировали как побои и хулиганство, что и привело к реальным срокам.
И что теперь? Пострадавшие его простили?
Ньюс-Баш
Да, по крайней мере, один из них публично заявил, что претензий к Смолову не имеет. Предприниматель Андрей Попелуха сообщил, что футболист принёс извинения через адвокатов, и для него инцидент исчерпан. Сам Смолов после драки извинялся и перед другими посетителями кафе за доставленные неудобства. Сейчас футболист, по слухам, сам обдумывает подачу встречного заявления о вымогательстве.
Это какая-то проклятая «Кофемания»? Почему все футбольные скандалы происходят именно там?
Ньюс-Баш
Это заведение на Большой Никитской улице уже стало настоящим мемом и «местом силы» для российских футболистов. После двух громких скандалов с участием трёх звёздных игроков заведение приобрело культовый статус. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уже успел съязвить в своём телеграм-канале: «Футболисты, хватит завтракать в "Кофемании"... Ешьте дома уже...».
драка
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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