По стопам Кокорина? Футболист Фёдор Смолов подрался в той самой «Кофемании»

Свежеиспечённый чемпион России Фёдор Смолов подрался с посетителями в культовой «Кофемании» на Большой Никитской

Футболист Фёдор Смолов оказался в центре громкого скандала, устроив драку в московской «Кофемании» на Большой Никитской — том самом заведении, где в 2018 году в похожую историю влипли Александр Кокорин и Павел Мамаев. Хотя сам инцидент произошёл утром 28 мая 2025 года, видео с камер наблюдения появилось в сети только 5 июля.

На кадрах видно, как 35-летний нападающий, на тот момент только покинувший «Краснодар» в статусе чемпиона России, подходит к столику с двумя мужчинами, и после короткой словесной перепалки наносит им удары.

Причины конфликта до конца не ясны, и версии расходятся:

— Провокация: По одной из версий, двое посетителей громко и оскорбительно обсуждали игру Смолова, что и вывело его из себя.

— Замечание: По другой информации, компания футболиста вела себя слишком шумно, отмечая чемпионство, и им сделали замечание, на которое Смолов отреагировал агрессивно.

После драки история получила продолжение в виде шантажа. По данным СМИ, со Смолова требовали деньги за непубликацию видео. Суммы в разных источниках варьируются от 1 до 3 миллионов рублей, а по некоторым данным, доходили и до 20 миллионов. Футболист платить отказался, после чего запись и была слита в интернет.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им было отказано. По некоторым данным, мужчины не получили серьёзных травм. Сам Смолов, как сообщается, обдумывает возможность подачи встречного заявления по факту вымогательства.

Позже появилась информация, что после инцидента Смолов извинился перед другими гостями заведения за доставленные неудобства и даже предлагал оплатить всем счета.