Платная парковка в центре Уфы: как оплатить, какие штрафы и льготы

Первые 20 минут остаются бесплатными

В центре Уфы появляются платные парковочные места — это часть плана городских властей по упорядочению парковочного пространства. Начальник управления транспорта Олег Хмарин дал понять, что работающим в центре автомобилистам придётся либо пересесть на общественный транспорт, либо заплатить.

В центре Уфы планируется организовать от 3500 до 3700 платных парковочных мест. На данный момент только центр и проспект Октября попали под прицел парковочной реформы — другие районы пока могут спать спокойно. Первоначально цены будут фиксированными, но наиболее востребованные места в будущем могут подорожать.

Как парковаться и не разориться

Внимательно изучите правила, чтобы избежать лишних трат:

Бесплатные 20 минут — именно столько времени у вас есть, чтобы припарковаться, решить свои дела и уехать без оплаты. Возле социальных объектов (больниц, школ) этот лимит увеличен до 60 минут.

— именно столько времени у вас есть, чтобы припарковаться, решить свои дела и уехать без оплаты. Возле социальных объектов (больниц, школ) этот лимит увеличен до 60 минут. Выходные и праздники — в эти дни парковка полностью бесплатна для всех.

— в эти дни парковка полностью бесплатна для всех. Льготные категории — бесплатно парковаться могут спецтранспорт (пожарные, полиция, скорая помощь, спасатели, военная инспекция), ветераны ВОВ и перевозящие их лица, ветераны боевых действий, инвалиды 1-3 групп, многодетные родители и владельцы электромобилей.

Что грозит нарушителям

За неоплату парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Мэрия предупреждает, что борьба с нарушителями будет вестись решительно — планируется использование технических систем для идентификации номеров. Более того, власти Уфы изучают опыт Казани, где на колёса злостных неплательщиков устанавливают блокираторы.

Как не попасть в «черный список»

Номера должны быть видны — за их сокрытие на платной парковке вводятся отдельные штрафы. Попытки обмануть систему не приветствуются.

Время работы — парковочные места функционируют в режиме оплаты с 7:00 до 21:00.

Своевременная оплата — не откладывайте платеж на последнюю минуту.

— Все для народа! Чем дальше мы уходим от 80х, 90х годов тем сложнее жить, да что там сложнее -вообще жить не хочется в таком мире где за все надо платить. Где каждый сопляк ещё не окончив ВУЗ или иное ВЗ, ещё молоко на губах не высохло, жизни не видел, становится депутатом и начинает писать законы… И у всех одна цель — как обобрать народ и набить свои карманы, — комментирует новость Эдуард.

— Классно…а студентам возле универа придется платить? Совсем таблетками наглотались? Мозгов нет, — возмущается M C.

— Я когда был студентом мечтал вкусно покушать, а тут проблемы парковаться 😁😂, — отшучивается Азат.

— Придется увольняться с работы на Ленина, — пишет Анастасия.

— Я конечно понимаю что там не совсем умные люди сидят, но чтоб настолько???? Сами пересаживайтесь на общественный транспорт и так автобусы все забитые ездят, зайти невозможно! — пишет V.

— Так пусть сами покажут пример того, как с утра ездить на работу на общественном транспорте, раз им так этого хочется от народа, — предлагает AmaliaKas95.