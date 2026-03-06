Песков назвал отключения связи в Москве оправданными

Абоненты «Билайна» в Москве 6 марта столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Оператор подтвердил проблемы, сославшись на «внешние ограничения», не зависящие от компании.

Сбои затронули не только «Билайн» — жалобы поступали от пользователей МТС, T2, Т-Мобайл и других операторов в десятках регионов страны.

Перебои начались вечером 5 марта примерно в 20:00 по московскому времени. Сильнее всего проблема затронула юг столицы — в районах Южного административного округа у абонентов нескольких операторов полностью исчезли и голосовая связь, и мобильный интернет. К утру 6 марта связь в некоторых частях ЮАО так и не была восстановлена, хотя в большей части Москвы сеть работала в обычном режиме.

«На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями. Ждём восстановления доступа вместе с вами», — говорится в заявлении «Билайна», которое приводит РИА Новости.

Оператор T2 в ответ на запрос издания «Код Дурова» сообщил:

«Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности».

Безопасность как причина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перебои в работе интернета оправданы.

«Всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, — всё оправдано. И всё является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

В ночь на 6 марта Минобороны России сообщило о перехвате 83 украинских беспилотников над территорией нескольких регионов. Отключение мобильной связи при угрозе атак БПЛА стало распространённой практикой в России — считается, что дроны могут использовать мобильные сети для навигации.

Новый закон и контекст

Издание SecurityLab обращает внимание на то, что 20 февраля президент подписал закон, обязывающий операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованиям ФСБ. Закон вступил в силу 3 марта 2026 года — за два дня до начала сбоев. Прямой связи между новыми нормами и нынешними отключениями официально никто не подтвердил.

По данным сайта «Сбой.рф», помимо Москвы жалобы на работу мобильного интернета 6 марта поступали из Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, Алтайского края и других регионов. Больше всего обращений зафиксировано от абонентов МТС и «Билайна».