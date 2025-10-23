0
5 часов
Новости

«Перегрызли провода в машине»: жители района возле ТЦ «Планета» в Уфе пожаловались на нашествие крыс

Жители района торгового центра «Планета» в Уфе столкнулись с массовым нашествием крыс. Грызуны перегрызают провода в автомобилях, забираются в квартиры и даже не боятся появляться средь бела дня.
крысы в сквере
©utv

С жалобами на крыс обратились жители домов по улице Энтузиастов, 13 и 15, а также бульвара Давлеткильдеева, 20. Территорию возле жилых домов и новой школы заполонили полчища грызунов. Один из местных жителей сообщил, что крысы вечерами забираются в машины, а у некоторых уфимцев уже перегрызли провода. Жители массово пожаловались мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, но многочисленные обращения в различные инстанции пока не дали результата.

RuTube
©Башкирия Online

Повреждение электропроводки автомобиля может вывести машину из строя. Ремонт обходится владельцам в тысячи рублей. Помимо материального ущерба, крысы переносят опасные заболевания: туляремию, сальмонеллез и тиф. Часто грызуны заражены блохами и клещами, которые передаются человеку.

Что делают власти

Администрация Октябрьского района Уфы сообщила, что 16 октября провела дератизацию на участке улицы Энтузиастов, 15. После повторных жалоб жителей вопрос направили службам для повторной обработки территории. В Роспотребнадзоре Башкирии посоветовали жителям письменно обратиться в управляющую компанию. Если результата не будет, нужно составить обращение в комитет по жилищному и строительному надзору и администрацию района.

Почему крыс становится больше

Ученые связывают рост популяции крыс в городах с глобальным потеплением и деятельностью человека. Более 40% увеличения числа грызунов связано с ростом среднегодовых температур. Дополнительные теплые дни позволяют крысам дольше находиться на поверхности, искать пищу и размножаться. Каждая самка приносит от 8 до 16 детенышей ежемесячно. Дополнительные теплые недели дают возможность создавать на 1-2 поколения больше в год.

В феврале 2025 года жители столицы Башкортостана жаловались на грызунов на улице Набережная Мотостроителей. В октябре 2024 года крысиную колонию обнаружили на Айской, 20. Летом 2025 года жители микрорайона Зеленая роща также сообщали о крысах в сквере имени Минигали Губайдуллина.

