Пчеловодов в Башкирии будут предупреждать о пестицидах по новым правилам: что изменится

В Башкирии планируют изменить сроки оповещения пчеловодов об обработке полей пестицидами — при режиме ЧС уведомить должны за 24 часа. Законопроект рассмотрели в Госсобрании 10 марта.

Парламент Башкирии готовится обновить региональный закон «О пчеловодстве». Поправки, касающиеся порядка информирования пчеловодов о применении пестицидов, обсудили 10 марта на заседании комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Корректировки вносятся вслед за изменениями в федеральном законодательстве, которые Госдума утвердила в декабре 2025 года по инициативе группы сенаторов и председателя профильного думского комитета Владимира Кашина. Федеральный закон действует с 1 марта 2026 года.

Оповещение за 24 часа при режиме ЧС: что меняется в сроках

До сих пор аграрии, планирующие обработку полей, были обязаны уведомлять пчеловодов в радиусе семи километров не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней. Теперь при введении режима чрезвычайной ситуации федерального, регионального или местного уровня допускается сокращённый срок оповещения — не позднее чем за сутки до начала работ.

Вазигатов: информация о пестицидах появится в федеральной системе

Помимо сроков, меняются и каналы информирования. Как пояснил председатель комитета Ильшат Вазигатов, «информирование о применении пестицидов осуществляется не только через СМИ, как было предусмотрено ранее существующим правовым регулированием, но и путём размещения информации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов». Он также уточнил, что из обязательного перечня сведений исключена информация о дозировке препаратов.

Когда примут поправки в статью 21 закона «О пчеловодстве»

Изменения затронут статью 21 республиканского закона «О пчеловодстве». Окончательное голосование по законопроекту запланировано на мартовское пленарное заседание Госсобрания Башкирии.

Напомним, региональный закон «О пчеловодстве» в Башкортостане действует с 31 июля 1995 года и неоднократно дополнялся. Вопрос своевременного оповещения пчеловодов обострился после массовой гибели пчёл в ряде регионов России летом 2019 года, когда Башкирия оказалась в числе наиболее пострадавших субъектов.

Башкортостан — лидер по производству мёда в России

По данным Башстата, Башкортостан лидер по производству мёда — ежегодный объём составляет порядка 5–7 тысяч тонн. В республике насчитывается порядка 300 тысяч пчелосемей.

Согласно информации Россельхознадзора, случаи массовой гибели пчёл из-за бесконтрольного применения пестицидов фиксировались в десятках регионов страны ежегодно, однако после ужесточения контроля в 2020–2024 годах число обращений сократилось.

Куда обращаться при гибели пчёл в Башкирии

По вопросам, связанным с гибелью пчёл или нарушением порядка оповещения, жители Башкирии могут обращаться в Управление Россельхознадзора по РБ, а также на горячую линию Минсельхоза РБ.

В случае фиксации ущерба рекомендуется вызвать ветеринарного специалиста для составления акта и обратиться в прокуратуру.