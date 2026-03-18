Паводок-2026 в Башкирии может начаться раньше срока: что известно на сегодня

Несмотря на потепление и интенсивное таяние снега, крупные реки республики держатся на зимних отметках. До критических уровней — от 3 до 6 метров.

В Башкирии установилась тёплая погода, снег тает всё интенсивнее, однако крупные реки региона пока остаются подо льдом. Как сообщает Башгидрометцентр 18 марта, уровни воды на основных водотоках республики находятся вблизи зимних минимумов с незначительным приростом. Крупные реки вскроются позже степных и горных.

Белая, Дёма и Уфимка: уровни на 18 марта

Белая у Монумента Дружбы в Уфе поднялась на 3 см, но всё ещё на сантиметр ниже нулевой отметки поста — до выхода из берегов остаётся порядка 6 метров. В прошлом году в два дня ледохода Белая росла по метру с лишним в сутки. Дёма у деревни Бочкаревка в Чишминском районе поднялась на 2 см, до выхода из берегов остаётся 3,5 метра. Уфимка на шакшинском посту стоит без изменений: до выхода на пойму ещё 6 метров. В Стерлитамаке Белая, напротив, снизилась на сантиметр, но до критических значений здесь более 3 метров..

Когда ждать ледоход в Уфе в 2026 году

Ранее гидрологи Башгидрометцентра сообщили, что ледоход в Уфе ожидается в первой декаде апреля. Паводок-2026 в Башкирии может начаться раньше климатической нормы — уже в конце марта, а реки вскроются раньше обычного.

Мавлиев утвердил план: как Уфа готовится к половодью

Администрация Уфы 9 марта объявила о старте подготовки к весеннему половодью. Мэр города Ратмир Мавлиев утвердил состав противопаводковой комиссии и план мероприятий по безаварийному пропуску воды. Специалисты приступили к распиловке и чернению льда на реках Дёма, Белая и Уфа для предотвращения ледяных заторов.

Росгидромет: половодье-2026 будет сложнее прошлогоднего

По данным Росгидромета, весеннее половодье 2026 года по России в целом будет сложнее прошлогоднего, особенно в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В 2025 году в период ледохода уровень воды у Охлебинино поднялся на 280 сантиметров за сутки, а ряд улиц Уфы оказался под угрозой затопления.