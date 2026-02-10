Павел Дуров прокомментировал меры Роскомнадзора в отношении Telegram

Павел Дуров отреагировал на ограничение работы Telegram в России, подчеркнув приверженность свободе слова и приватности пользователей.

Павел Дуров заявил, что мессенджер сохранит принципы свободы слова и приватности, несмотря на давление властей. Это ответ на действия Роскомнадзора, который 10 февраля 2026 года начал замедлять работу сервиса в стране из-за претензий к безопасности данных.

Что ответил Дуров на претензии Роскомнадзора о нарушении законов

Основатель Telegram прокомментировал ситуацию изданию «Фонтанка». Он подчеркнул: команда проекта ставит интересы пользователей выше требований регуляторов. Предприниматель настаивает, что платформа продолжит защищать тайну переписки. Технически Telegram не может передать ключи шифрования спецслужбам, так как архитектура сервиса это исключает.

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. Восемь лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке. Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление».

Почему Роскомнадзор начал замедлять Telegram в феврале 2026 года

Ведомство объяснило свои действия тем, что руководство мессенджера игнорирует российские законы. Регулятор выдвинул три основные претензии: отказ хранить персональные данные россиян на серверах внутри страны, слабая защита пользователей от мошенников и использование платформы в террористических целях. Власти официально предупредили: если требования не выполнят, ограничения ужесточат.

Как сбои в Telegram влияют на пользователей в России

Сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф» фиксируют рост жалоб из разных регионов страны. Сейчас ограничения проявляются в снижении скорости: медиафайлы грузятся дольше обычного, сообщения приходят с задержкой, «подвисают» видеозвонки. Если Роскомнадзор усилит давление, доступ к приложению может стать нестабильным без использования средств обхода блокировок. Однако о полном отключении речи пока не идет. Еще в декабре 2025 года в Госдуме заявляли, что Telegram стал главной соцсетью страны и блокировать его полностью нецелесообразно.

История блокировок Telegram: от «войны за ключи» до замедления трафика

Нынешнее замедление — второй крупный этап противостояния Telegram и российских властей. Первый начался в апреле 2018 года: тогда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер по решению суда за отказ передать ключи шифрования ФСБ. Ведомство блокировало миллионы IP-адресов, из-за чего страдали сторонние банки и онлайн-магазины, но сам мессенджер продолжал работать.

Официально блокировку сняли в июне 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой. Тогда компания заявила о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Локальные проблемы возникали и позже: издание News-Bash сообщало о сбоях 10 января 2026 года, которые эксперты связывали с тестированием оборудования ТСПУ. Осенью 2025 года власти также точечно блокировали голосовые вызовы в Telegram, объясняя это борьбой с телефонным мошенничеством.