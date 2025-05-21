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Парочка вяхирей устроила свидание на березе в Башкирии

©Нацпарк "Башкирия"

Пока городские голуби выпрашивают крошки у прохожих, их дикие родственники устраивают романтику в национальном парке «Башкирия». В дирекции парка поделились редким кадром с влюбленной парочкой вяхирей (это такие лесные голуби-переростки), которые уединились на берёзовой ветке.

В отличие от своих городских собратьев, эти пернатые — настоящие интроверты. Размером с небольшую курицу, но с конспирацией как у спецагентов. Обычно прячутся так глубоко в листве, что заметить их почти невозможно.

лесные голуби
©Нацпарк «Башкирия»

Сфотографировать такую парочку — это как поймать Чупакабру в объектив. Нереальная удача для фотоохотников.

В нацпарке рассказали, что вяхири — птицы семейные. Создают пару раз и навсегда, живут своим домиком вдали от сородичей. А когда приходит осень — собираются в стаи и дружно улетают на юг.

Редакция завидует операторам нацпарка — такой эксклюзив словили. Нам бы их терпение и объективы. А вы говорите «птичка вылетит» — вот она, и не просто вылетела, а целую лав-стори устроила.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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