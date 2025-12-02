Ozon заподозрили в тайных списаниях чаевых с клиентов

Маркетплейс Ozon оказался в центре внимания после нововведений в системе чаевых. Пользователи утверждают, что сервис начал списывать деньги автоматически, запомнив их предыдущий выбор.

Пользователи маркетплейса Ozon столкнулись с новой функцией, которая, по их словам, приводит к автоматическому списанию денег за чаевые. Как сообщают в соцсетях, если клиент хотя бы раз оставил вознаграждение сотруднику пункта выдачи, эта же сумма будет по умолчанию удерживаться при каждом последующем заказе.

Ситуация вызвала волну обсуждений в интернете. Покупатели выразили обеспокоенность тем, что списание происходит без их согласия на каждую конкретную транзакцию. Согласно сообщениям, отказаться от уплаты чаевых можно лишь в течение 15 минут после получения товара, иначе деньги списываются безвозвратно.

В самой компании Ozon поспешили опровергнуть информацию о принудительном характере платежей. Представители маркетплейса пояснили, что опция является добровольной, а решение всегда остается за покупателем. Система действительно запоминает ранее указанную сумму для удобства, но её можно изменить или выбрать вариант «Без чаевых» перед оформлением заказа.

Пресс-служба Ozon подчеркнула, что если клиент передумал оставлять вознаграждение, он может отменить операцию в течение 15-минутного окна после получения заказа, и средства вернутся на счет. Функция поощрения сотрудников пунктов выдачи была запущена в ноябре, и сумма вознаграждения составляет от 10 до 300 рублей.

Ранее Ozon оказался в центре дискуссии с крупнейшими банками по поводу скидок при оплате через внутренние платежные системы. Также Ozon был включен в «белый список» социально значимых ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при отключении мобильного интернета.