Ozon расширит логистический центр в Башкирии на 10 тысяч кв. м

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров для расширения склада маркетплейса Ozon в городе Октябрьский.
Новый складской комплекс будет возведён на улице Космонавтов, рядом с уже существующим объектом Ozon, который занимает 3,5 тысячи квадратных метров. По заявлению инвесторов, действующий склад перестал справляться с растущими объёмами работы маркетплейса.
Инвестором проекта выступает юридическое агентство «Аспект», которое планирует вложить в строительство 210 миллионов рублей. Земельный участок будет предоставлен в аренду без торгов, поскольку проекту присвоен статус приоритетного. Завершить строительство и ввести новый объект в эксплуатацию планируется к концу 2026 года. Это позволит создать в Октябрьском 270 новых рабочих мест.
Расширение в Октябрьском — не единственный крупный проект Ozon в Башкирии. В ноябре 2024 года в Благовещенске был запущен первый в республике фулфилмент-центр Ozon площадью 60 тысяч квадратных метров, в который было инвестировано более 4 млрд рублей. Кроме того, подрядчик маркетплейса, ГК «Ромекс», планирует построить под Уфой в селе Булгаково ещё один крупный логистический парк стоимостью 18 млрд рублей.
Крупнейший хаб в Поволжье: В Благовещенском районе Башкирии уже работает крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс Ozon площадью 60 тыс. кв. метров, который обрабатывает более 660 тыс. заказов в сутки. Общие инвестиции в этот проект составили около 9,3 млрд рублей, что позволило создать более тысячи рабочих мест.
Развитие сети пунктов выдачи: В 2025 году Ozon планирует вложить 317 млн рублей в открытие и развитие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Башкирии. На начало 2025 года в республике насчитывалось уже более 2 тыс. ПВЗ.
Вовлеченность предпринимателей: С маркетплейсом сотрудничают более 10,5 тыс. жителей Башкирии. Из них 9,5 тыс. — это продавцы товаров, а остальные развивают бизнес пунктов выдачи заказов.
Конкурент Ozon, компания Wildberries, также строит в республике крупный складской комплекс площадью 220 тыс. кв. метров.
Подрядчик Ozon, холдинг «Ромекс Group», планирует построить под Уфой многофункциональный логистический парк площадью 200 тыс. кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются в 18 млрд рублей, он может создать не менее 2 тыс. рабочих мест.
Такая активность свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона и стремлении маркетплейсов улучшить логистику для почти трети жителей Башкирии, которые уже совершают покупки на Ozon.