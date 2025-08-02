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Ozon расширит логистический центр в Башкирии на 10 тысяч кв. м

Власти республики выделили 10 тысяч квадратных метров земли для расширения логистического центра в городе Октябрьский. В проект будет вложено 210 млн рублей, что позволит создать 270 новых рабочих мест.
руководитель «Аспектов» слева
©GLAVARB.RU

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров для расширения склада маркетплейса Ozon в городе Октябрьский.

Новый складской комплекс будет возведён на улице Космонавтов, рядом с уже существующим объектом Ozon, который занимает 3,5 тысячи квадратных метров. По заявлению инвесторов, действующий склад перестал справляться с растущими объёмами работы маркетплейса.

Инвестором проекта выступает юридическое агентство «Аспект», которое планирует вложить в строительство 210 миллионов рублей. Земельный участок будет предоставлен в аренду без торгов, поскольку проекту присвоен статус приоритетного. Завершить строительство и ввести новый объект в эксплуатацию планируется к концу 2026 года. Это позволит создать в Октябрьском 270 новых рабочих мест.

Расширение в Октябрьском — не единственный крупный проект Ozon в Башкирии. В ноябре 2024 года в Благовещенске был запущен первый в республике фулфилмент-центр Ozon площадью 60 тысяч квадратных метров, в который было инвестировано более 4 млрд рублей. Кроме того, подрядчик маркетплейса, ГК «Ромекс», планирует построить под Уфой в селе Булгаково ещё один крупный логистический парк стоимостью 18 млрд рублей.

Часто задаваемые вопросы
Какую дополнительную поддержку получил проект от властей?
Проект по расширению логистического центра в Октябрьском получил статус приоритетного инвестиционного проекта. Кроме того, правительство Башкирии заключило с инвестором, компанией «Аспект», соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ). Этот документ гарантирует, что меры государственной поддержки для инвестора останутся неизменными на всё время реализации проекта. Ещё на начальном этапе Корпорация развития республики помогла проанализировать земельный участок и получить технические условия для подключения будущего склада к сетям электричества и газа.
Насколько масштабна деятельность Ozon в Башкирии в целом?
Расширение склада в Октябрьском — это часть более крупной стратегии Ozon по развитию в регионе.

Крупнейший хаб в Поволжье: В Благовещенском районе Башкирии уже работает крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический комплекс Ozon площадью 60 тыс. кв. метров, который обрабатывает более 660 тыс. заказов в сутки. Общие инвестиции в этот проект составили около 9,3 млрд рублей, что позволило создать более тысячи рабочих мест.

Развитие сети пунктов выдачи: В 2025 году Ozon планирует вложить 317 млн рублей в открытие и развитие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Башкирии. На начало 2025 года в республике насчитывалось уже более 2 тыс. ПВЗ.

Вовлеченность предпринимателей: С маркетплейсом сотрудничают более 10,5 тыс. жителей Башкирии. Из них 9,5 тыс. — это продавцы товаров, а остальные развивают бизнес пунктов выдачи заказов.
Только ли Ozon активно строит склады в регионе?
Нет, в Башкирии наблюдается настоящий бум строительства логистических центров и со стороны других крупных игроков.

Конкурент Ozon, компания Wildberries, также строит в республике крупный складской комплекс площадью 220 тыс. кв. метров.

Подрядчик Ozon, холдинг «Ромекс Group», планирует построить под Уфой многофункциональный логистический парк площадью 200 тыс. кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются в 18 млрд рублей, он может создать не менее 2 тыс. рабочих мест.

Такая активность свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности региона и стремлении маркетплейсов улучшить логистику для почти трети жителей Башкирии, которые уже совершают покупки на Ozon.
ozon Октябрьский
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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