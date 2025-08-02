Ozon расширит логистический центр в Башкирии на 10 тысяч кв. м

Власти республики выделили 10 тысяч квадратных метров земли для расширения логистического центра в городе Октябрьский. В проект будет вложено 210 млн рублей, что позволит создать 270 новых рабочих мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 10 тысяч квадратных метров для расширения склада маркетплейса Ozon в городе Октябрьский.

Новый складской комплекс будет возведён на улице Космонавтов, рядом с уже существующим объектом Ozon, который занимает 3,5 тысячи квадратных метров. По заявлению инвесторов, действующий склад перестал справляться с растущими объёмами работы маркетплейса.

Инвестором проекта выступает юридическое агентство «Аспект», которое планирует вложить в строительство 210 миллионов рублей. Земельный участок будет предоставлен в аренду без торгов, поскольку проекту присвоен статус приоритетного. Завершить строительство и ввести новый объект в эксплуатацию планируется к концу 2026 года. Это позволит создать в Октябрьском 270 новых рабочих мест.

Расширение в Октябрьском — не единственный крупный проект Ozon в Башкирии. В ноябре 2024 года в Благовещенске был запущен первый в республике фулфилмент-центр Ozon площадью 60 тысяч квадратных метров, в который было инвестировано более 4 млрд рублей. Кроме того, подрядчик маркетплейса, ГК «Ромекс», планирует построить под Уфой в селе Булгаково ещё один крупный логистический парк стоимостью 18 млрд рублей.