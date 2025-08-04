Отставка на фоне скандала: глава Минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко уходит с поста

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко покинула свой пост. Официальная причина — переход на другую работу. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала и арестов в подведомственной ей структуре. ©Зухра Гордиенко / Telegram
Глава Министерства предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко ушла в отставку. Об этом во время совещании в ЦУРе сообщил глава региона Радий Хабиров.
Согласно официальной формулировке, она покинула пост в связи с переходом на другую работу, однако её уход совпал с крупным коррупционным скандалом в туристической отрасли республики.
Эта отставка стала одной из самых громких в правительстве региона за последнее время. Зухра Гордиенко, назначенная на эту должность в 2024 году после работы главой Кигинского района, не продержалась в кресле министра и полного срока.
Её уход происходит на фоне расследования уголовного дела о хищении более 27 млн рублей, выделенных на развитие туризма в рамках нацпроекта. В конце июля силовики задержали руководство АНО «Центр развития туризма», включая замдиректора Артура Идельбаева и руководителя Руслана Юнусова.
Буквально за несколько дней до своей отставки, 25 июля, Зухра Гордиенко комментировала эти аресты. Она признавала, что произошедшее «безусловно, влияет на имидж республики», но призывала дождаться решения суда.
Было ли министерство туризма под следствием до громких арестов?
Когда именно Зухра Гордиенко была назначена на пост министра и какой у нее был предыдущий опыт?
Зухра Гордиенко была назначена на должность министра предпринимательства и туризма Башкирии в мае 2024 года. До этого она на протяжении 4,5 лет возглавляла администрацию Кигинского района. Глава Башкортостана Радий Хабиров, объявляя о назначении, поблагодарил ее за проделанную работу в муниципалитете и выразил надежду, что она придаст новую энергию развитию туризма и предпринимательства в республике. Ее предшественником на посту министра был Рустем Афзалов, покинувший должность в апреле 2024 года.
Каковы подробности коррупционной схемы, на фоне которой произошла отставка?
Уголовное дело связано с хищением более 26 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По версии следствия, в 2023–2024 годах руководство АНО «Центр развития туризма», АНО «Проектный офис» и индивидуальный предприниматель создали схему по получению госсубсидий. Они подавали в министерство предпринимательства и туризма фиктивные заявки на создание глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе, указывая заведомо ложные сведения об объемах инвестиций.
Для имитации бурной деятельности и сокрытия хищений обвиняемые:
Заключали фиктивные договоры на подрядные работы и поставку юрт.
Направляли в министерство подложные отчеты о выполненных работах.
Перемещали одни и те же юрты между разными участками, чтобы создать видимость строительства.
Фактически, строительство объектов так и не было начато к декабрю 2024 года, когда истек срок освоения средств, а бюджетные деньги были похищены. По некоторым данным, общая сумма средств, освоенных через подконтрольные задержанным НКО, могла превышать миллиард рублей, из которых, по предварительной оценке, было похищено около 300 миллионов.
Было ли министерство туризма под следствием до громких арестов?
Да, незадолго до задержаний в самом министерстве предпринимательства и туризма прошли обыски и выемка документов. Сама Зухра Гордиенко тогда поясняла журналистам, что силовики интересовались реализацией федерального нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и взаимоотношениями министерства с республиканским Центром развития туризма.
Кто именно был арестован по делу о хищениях?
По делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы были задержаны и арестованы четыре человека:
Руслан Юнусов — директор АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».
Артур Идельбаев — заместитель директора АНО «Центр развития туризма». Следствие, предположительно, считает его ключевой фигурой дела.
Ильнур Куватов — директор АНО «Проектный офис».
Илхам Маликов — индивидуальный предприниматель.
Троим из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одному — в виде запрета определенных действий.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.