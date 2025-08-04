Отставка на фоне скандала: глава Минтуризма Башкирии Зухра Гордиенко уходит с поста

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко покинула свой пост. Официальная причина — переход на другую работу. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала и арестов в подведомственной ей структуре.

Глава Министерства предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко ушла в отставку. Об этом во время совещании в ЦУРе сообщил глава региона Радий Хабиров.

Согласно официальной формулировке, она покинула пост в связи с переходом на другую работу, однако её уход совпал с крупным коррупционным скандалом в туристической отрасли республики.

Эта отставка стала одной из самых громких в правительстве региона за последнее время. Зухра Гордиенко, назначенная на эту должность в 2024 году после работы главой Кигинского района, не продержалась в кресле министра и полного срока.

Её уход происходит на фоне расследования уголовного дела о хищении более 27 млн рублей, выделенных на развитие туризма в рамках нацпроекта. В конце июля силовики задержали руководство АНО «Центр развития туризма», включая замдиректора Артура Идельбаева и руководителя Руслана Юнусова.

Буквально за несколько дней до своей отставки, 25 июля, Зухра Гордиенко комментировала эти аресты. Она признавала, что произошедшее «безусловно, влияет на имидж республики», но призывала дождаться решения суда.

Было ли министерство туризма под следствием до громких арестов?