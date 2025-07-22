«Отсидеться» больше не получится: в Госдуме хотят ввести круглогодичный призыв в армию

В Госдуму внесли закон, который сделает призыв в армию круглогодичным. Военкоматы будут работать без перерыва, но отправлять в войска всё равно будут весной и осенью ©rutube
Российские военкоматы, похоже, скоро забудут, что такое отпуск. В Госдуму внесён законопроект, который предлагает сделать процесс призыва на срочную службу круглогодичным, отменив привычное деление на весеннюю и осеннюю кампании, пишет Lenta.ru.
Главное изменение заключается в том, что все предварительные мероприятия — медицинские осмотры, психологические отборы и заседания призывных комиссий — будут идти непрерывно, с 1 января по 31 декабря. Затея превратит систему набора в постоянно действующий конвейер.
При этом отправлять новобранцев в воинские части по-прежнему планируют в установленные сроки. Ворота казарм для срочников, как и раньше, будут открываться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. По их словам, это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество отбора будущих солдат, избежав авралов и спешки.
Для самих призывников это означает, что получить повестку для сверки данных или прохождения медкомиссии теперь можно будет в любой месяц года. Расслабиться в межсезонье, скорее всего, уже не получится. Если закон примут, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Некоторые парламентарии не скрывают и других целей реформы. По мнению первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева, которое он озвучил федеральным СМИ, круглогодичный призыв поможет сократить число уклонистов. Когда нет «периодов затишья», шансов затеряться становится значительно меньше.
- Коснутся ли изменения всех одинаково или есть исключения?
Да, в законопроекте прописаны особые условия для определённых категорий граждан. Отправка в войска для них, как и сейчас, будет проходить в специальные, сокращённые сроки:
Для жителей Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря.
Для педагогов — с 1 мая по 15 июля.
Для жителей сёл, занятых на посевных и уборочных работах — с 15 октября по 31 декабря.
- Зачем это нужно на самом деле? Только чтобы разгрузить военкоматы?
Официальная цель — равномерно распределить нагрузку и повысить качество отбора. Однако авторы инициативы называют и другие, более веские причины. Во-первых, это необходимо для выполнения указа президента об увеличении численности армии до 1,5 миллиона человек. Во-вторых, это прямой удар по уклонистам. Как заявил один из парламентариев, сейчас уклонисты «летом и зимой расслабляются, вылезают из нор», а при круглогодичной работе военкоматов шансов «бегать» станет значительно меньше.
- Потребует ли эта реформа дополнительных денег?
Скорее всего, да. Военные адвокаты отмечают, что для непрерывной работы призывных комиссий придётся круглый год привлекать врачей, у которых есть основная работа в гражданских медучреждениях. Чтобы мотивировать их, вероятно, понадобятся дополнительные финансовые вложения.
- Так что, теперь забрать в армию могут в любой день года?
Нет, и это ключевой момент, который разъясняют сами депутаты. Все предварительные мероприятия — вызов в военкомат, медкомиссия, психологический отбор — действительно могут проводиться в любой месяц года. Однако сама отправка в войска, как и раньше, будет осуществляться строго в установленные законом периоды: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря).
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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