«Отсидеться» больше не получится: в Госдуме хотят ввести круглогодичный призыв в армию

В Госдуму внесли закон, который сделает призыв в армию круглогодичным. Военкоматы будут работать без перерыва, но отправлять в войска всё равно будут весной и осенью

Российские военкоматы, похоже, скоро забудут, что такое отпуск. В Госдуму внесён законопроект, который предлагает сделать процесс призыва на срочную службу круглогодичным, отменив привычное деление на весеннюю и осеннюю кампании, пишет Lenta.ru.

Главное изменение заключается в том, что все предварительные мероприятия — медицинские осмотры, психологические отборы и заседания призывных комиссий — будут идти непрерывно, с 1 января по 31 декабря. Затея превратит систему набора в постоянно действующий конвейер.

При этом отправлять новобранцев в воинские части по-прежнему планируют в установленные сроки. Ворота казарм для срочников, как и раньше, будут открываться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. По их словам, это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и повысить качество отбора будущих солдат, избежав авралов и спешки.

Для самих призывников это означает, что получить повестку для сверки данных или прохождения медкомиссии теперь можно будет в любой месяц года. Расслабиться в межсезонье, скорее всего, уже не получится. Если закон примут, новые правила могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Некоторые парламентарии не скрывают и других целей реформы. По мнению первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева, которое он озвучил федеральным СМИ, круглогодичный призыв поможет сократить число уклонистов. Когда нет «периодов затишья», шансов затеряться становится значительно меньше.