Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.
Новость о досрочном старте отопительного сезона пришла из соцсетей главы Мелеузовского района Забира Габдуллина. Чиновник решил пойти навстречу жителям, которые устали от холода в квартирах.

Руководитель муниципалитета отреагировал на многочисленные просьбы замерзающих людей. Было решено запустить котельные уже с 22 сентября, невзирая на стандартные нормативы и календарь.

Приоритет отдали социальным объектам. Тепло первыми получат детсады, школы и больницы, чтобы дети и пациенты не страдали от капризов осенней погоды.

Многоквартирные дома подключат позже. Для этого среднесуточная температура должна будет опуститься ниже восьми градусов, а управляющая компания — направить официальную заявку.

Однако это решение устроило не всех, спровоцировав настоящие батарейные войны в комментариях. Часть горожан считает, что власти собираются отапливать улицу за их же деньги.

Люди ссылаются на прогноз синоптиков. Одна из жительниц указала, что буквально на днях ожидается потепление до +27 градусов. Она недоумевает, зачем в такую погоду нужны горячие батареи в квартирах.

В Госдуме предложили включать отопление не всем сразу. Сначала тепло дадут старым домам, а новостройкам — в последнюю очередь. Идея потребует полной модернизации изношенных сетей.
В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.
Жители села Месягутово в Башкирии возмущены — в квартирах холод, а счета за отопление уже пришли. Коммунальщики ссылаются на плановые ремонты, но люди, особенно с маленькими детьми, требуют немедленно дать тепло.
