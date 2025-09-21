Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.

Новость о досрочном старте отопительного сезона пришла из соцсетей главы Мелеузовского района Забира Габдуллина. Чиновник решил пойти навстречу жителям, которые устали от холода в квартирах.

Руководитель муниципалитета отреагировал на многочисленные просьбы замерзающих людей. Было решено запустить котельные уже с 22 сентября, невзирая на стандартные нормативы и календарь.

Приоритет отдали социальным объектам. Тепло первыми получат детсады, школы и больницы, чтобы дети и пациенты не страдали от капризов осенней погоды.

Многоквартирные дома подключат позже. Для этого среднесуточная температура должна будет опуститься ниже восьми градусов, а управляющая компания — направить официальную заявку.

Однако это решение устроило не всех, спровоцировав настоящие батарейные войны в комментариях. Часть горожан считает, что власти собираются отапливать улицу за их же деньги.

Люди ссылаются на прогноз синоптиков. Одна из жительниц указала, что буквально на днях ожидается потепление до +27 градусов. Она недоумевает, зачем в такую погоду нужны горячие батареи в квартирах.