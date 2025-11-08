0
5 часов
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Утром 8 ноября СМС об опасности пришло почти через 2,5 часа после ее объявления. Власти признают проблему и рекомендуют жителям установить специальные мобильные приложения для мгновенного получения уведомлений.

Как сообщает Телеграм-канал Башкирия Online, режим беспилотной опасности был введен в 08:39, а СМС-оповещение поступило на телефоны жителей только в 11:18. Двумя днями ранее, 6 ноября, в республике дважды вводили режим тревоги. Сообщение об отмене первой угрозы пришло многим абонентам уже в тот момент, когда действовала вторая. Такие задержки не информируют, а дезориентируют граждан.

смс оповещение
Причины задержек

Основная причина опозданий — технические ограничения сотовых операторов. Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что при массовой отправке сообщений происходит деградация сотовой сети, из-за чего СМС доходят до абонентов поздно. Операторы связи рассылают сообщения пакетами, что создает очередь и приводит к задержкам от 10 минут до часа и более. В то же время, для противодействия БПЛА в регионе отключают мобильный интернет, который дроны могут использовать для навигации.

Решение от властей

Власти настоятельно рекомендуют жителям установить мобильные приложения «МЧС России» и «112 — Экстренная помощь». Push-уведомления в этих приложениях приходят мгновенно, в отличие от СМС. Глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов подчеркнул, что это самый надежный способ своевременного оповещения. Несмотря на это, приложения установили лишь около 15 тысяч человек в четырехмиллионной республике.

С начала ноября 2025 года режим беспилотной опасности в Башкирии вводился уже несколько раз. Помимо оповещений, власти принимают и другие меры безопасности. Во время угроз временно приостанавливает работу международный аэропорт «Уфа», а также целенаправленно отключается мобильный интернет для противодействия навигации дронов. Эти меры затрагивают всех жителей республики, поэтому своевременное информирование имеет решающее значение.

