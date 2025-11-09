«Отец рассказывал нам о письме»: в Уфе нашли историческую записку, а вместе с ней — детей одного из авторов

Под главным памятником Уфы при реставрации нашли записку от строителей. Одним из авторов оказался художник из Баймака — его дети подтвердили историю.

При реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе рабочие обнаружили послание из 1967 года. В стеклянной бутылке лежала записка от троих строителей из города Баймака, которые участвовали в монтаже монумента. Эта находка позволила узнать имена тех, кто возводил один из главных символов Башкортостана.

Авторы послания 13 мая 1967 года — трое жителей Баймака: Ахат Янбеков, Ирмак Исмагилов и Азамат Валеев. Они оставили весточку в память о своей работе над установкой знаменитой конной статуи. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал находку «посланием из прошлого».

Судьбы авторов

Родственники двоих из трех авторов записки уже нашлись. Один из них, Ирмак Исмагилов, был художником. Его дочь Салима, которая сейчас живет в Уфе, рассказала, что отец упоминал о письме, заложенном при строительстве памятника. Исмагилов даже написал картину, посвященную Салавату Юлаеву, эскиз которой сохранился у его сына Буранбая в Баймаке.

“Не верю своим глазам! Действительно, в детстве отец рассказывал нам о письме, которую они оставили во время строительства памятника Салавату Юлаеву. То, что его нашли — безумно радостная весть для нас. Отец даже посвятил Салавату Юлаеву картину 150х200 см», — поделилась Салима.

Второй автор, Азамат Валеев, жил в селе Семеновское Баймакского района. Его отец был ветераном Великой Отечественной войны. Сегодня родственники Валеева проживают в Уфе. Связаться с семьей третьего строителя, Ахата Янбекова, пока не удалось.

Реставрация символа

Памятник Салавату Юлаеву был демонтирован для реставрации, завершение которой запланировано на 2027 год. Эксперты признали состояние 40-тонного чугунного монумента критическим из-за сильной коррозии. Специалисты заменят поврежденные элементы конструкциями из нержавеющей стали и покроют скульптуру антикоррозийным составом. После завершения работ обновленный памятник вернется на свое историческое место на берегу реки Белой.