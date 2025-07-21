Отдых в Турции стал смертельно опасным: бактерия Vibrio убивает каждого пятого заразившегося

На турецких пляжах и в других частях Европы разбушевалась бактерия Vibrio. Она живёт в тёплой морской воде и может вызвать тяжёлые инфекции, вплоть до летального исхода

Отпускникам, которые собирались на турецкое побережье, стоит напрячься. В тёплых прибрежных водах активизировалась крайне неприятная гостья — бактерия Vibrio. Это не просто кишечная палочка, а микроорганизм, способный вызывать тяжёлые, а иногда и смертельные инфекции.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), глобальное потепление создаёт для этих бактерий благоприятные условия. Они обожают тёплую и не слишком солёную воду — как раз такую, что встречается в лагунах и устьях рек, впадающих в море.

Подцепить заразу можно двумя основными способами. Первый — съесть сырые или недоваренные морепродукты, особенно устриц. Второй — искупаться с открытой ранкой или даже свежим пирсингом. Бактерия проникает в кровь и начинает свою грязную работу.

Для здорового человека всё может ограничиться диареей и лихорадкой. Но для людей с ослабленным иммунитетом, диабетом или болезнями печени встреча с Vibrio может стать фатальной. Инфекция способна вызвать сепсис и некротизирующий фасциит — это когда бактерия буквально пожирает плоть вокруг раны. В США примерно каждый пятый заразившийся умирает, причём иногда в течение пары дней.

Эта проблема касается не только Турции. Тревогу бьют по всей Европе. Бактерию находят в Чёрном море у берегов Румынии и Болгарии, а также в Северном и Балтийском морях. Учёные уже несколько лет назад находили патогенные виды Vibrio у турецкого побережья Эгейского моря, где они вызывали массовую гибель морских губок.

Европейские органы здравоохранения официально предупредили о повышенной опасности 11 июля 2025 года. Их рекомендации просты: не есть сырых моллюсков и не лезть в воду с порезами. Если очень хочется, рану нужно заклеить водонепроницаемым пластырем.

Эта бактериальная вспышка — не случайность, а прямой результат изменения климата. С ростом температуры морской воды такие инциденты будут происходить всё чаще, превращаясь из редкого ЧП в сезонную норму. Официальная статистика по заболеваемости вибриозом за 2025 год ещё не опубликована, но врачи и учёные уже сейчас сравнивают ситуацию с тикающей бомбой, заложенной под мировую курортную индустрию.