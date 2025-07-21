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Отдых в Турции стал смертельно опасным: бактерия Vibrio убивает каждого пятого заразившегося

На турецких пляжах и в других частях Европы разбушевалась бактерия Vibrio. Она живёт в тёплой морской воде и может вызвать тяжёлые инфекции, вплоть до летального исхода
флаг турции на фоне моря
©Imagen

Отпускникам, которые собирались на турецкое побережье, стоит напрячься. В тёплых прибрежных водах активизировалась крайне неприятная гостья — бактерия Vibrio. Это не просто кишечная палочка, а микроорганизм, способный вызывать тяжёлые, а иногда и смертельные инфекции.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), глобальное потепление создаёт для этих бактерий благоприятные условия. Они обожают тёплую и не слишком солёную воду — как раз такую, что встречается в лагунах и устьях рек, впадающих в море.

Подцепить заразу можно двумя основными способами. Первый — съесть сырые или недоваренные морепродукты, особенно устриц. Второй — искупаться с открытой ранкой или даже свежим пирсингом. Бактерия проникает в кровь и начинает свою грязную работу.

Для здорового человека всё может ограничиться диареей и лихорадкой. Но для людей с ослабленным иммунитетом, диабетом или болезнями печени встреча с Vibrio может стать фатальной. Инфекция способна вызвать сепсис и некротизирующий фасциит — это когда бактерия буквально пожирает плоть вокруг раны. В США примерно каждый пятый заразившийся умирает, причём иногда в течение пары дней.

Эта проблема касается не только Турции. Тревогу бьют по всей Европе. Бактерию находят в Чёрном море у берегов Румынии и Болгарии, а также в Северном и Балтийском морях. Учёные уже несколько лет назад находили патогенные виды Vibrio у турецкого побережья Эгейского моря, где они вызывали массовую гибель морских губок.

Европейские органы здравоохранения официально предупредили о повышенной опасности 11 июля 2025 года. Их рекомендации просты: не есть сырых моллюсков и не лезть в воду с порезами. Если очень хочется, рану нужно заклеить водонепроницаемым пластырем.

Эта бактериальная вспышка — не случайность, а прямой результат изменения климата. С ростом температуры морской воды такие инциденты будут происходить всё чаще, превращаясь из редкого ЧП в сезонную норму. Официальная статистика по заболеваемости вибриозом за 2025 год ещё не опубликована, но врачи и учёные уже сейчас сравнивают ситуацию с тикающей бомбой, заложенной под мировую курортную индустрию.

Вопросы-ответы:
- Кроме Турции, какие ещё страны Европы находятся в зоне повышенного риска?
Ньюс-Баш
Да, проблема не ограничивается турецким побережьем. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) отмечает, что историческим очагом является Балтийское море из-за его низкой солёности, что создаёт идеальные условия для бактерии. В зоне риска находятся прибрежные регионы Дании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, бактерию всё чаще обнаруживают в Северном море у берегов Нидерландов и Бельгии, а также в Чёрном море, где опасность затрагивает Румынию и Болгарию.
- Насколько на самом деле это редкое заболевание? Стоит ли паниковать?
Ньюс-Баш
Паниковать не стоит, но и пренебрегать риском нельзя. В Европе случаи заражения вибриозом остаются относительно редкими — речь идёт о сотнях случаев в год. Однако эксперты считают, что реальное число заболевших выше, так как многие случаи просто не регистрируются. Показательным стал 2018 год, когда на фоне аномальной жары в Европе было зафиксировано 445 случаев заражения, что в три раза превысило среднегодовые показатели. Это говорит о том, что при благоприятных погодных условиях риск резко возрастает.
- Как можно распознать симптомы? Чем они отличаются от обычного пищевого отравления?
Ньюс-Баш
Симптомы зависят от способа заражения.

При пищевом заражении (через морепродукты) они действительно похожи на отравление: водянистая диарея, боль в животе, тошнота, рвота и лихорадка.

При попадании в рану симптомы локальные: покраснение, сильная боль, отёк и выделения из раны.

Наиболее опасные симптомы появляются, если инфекция попадает в кровь. К ним относятся опасно низкое кровяное давление и образование волдырей на коже. Именно в таких случаях болезнь может привести к сепсису.
- Существуют ли неочевидные, но важные меры предосторожности?
Ньюс-Баш
Да, помимо стандартных советов, есть несколько важных рекомендаций:

Правило 48 часов: Не стоит купаться в море в течение двух суток после сильного ливня. Дождевая вода, стекая в море, приносит с собой органику и снижает солёность, создавая для бактерий «курортные» условия.

Еда не пахнет опасностью: В отличие от испорченных продуктов, сырые устрицы или вода, заражённые вибрионами, могут выглядеть, пахнуть и быть на вкус совершенно нормальными.

Готовьте правильно: Если вы варите мидии или устриц, дождитесь, пока их раковины откроются, а затем продолжайте кипятить их ещё 3–5 минут. Выбрасывайте все морепродукты, чьи раковины не раскрылись во время готовки.

Защищайте руки: При работе с сырыми морепродуктами, особенно если у вас есть царапины, рекомендуется надевать защитные перчатки.

Особые группы риска: Люди с заболеваниями печени, алкогольной зависимостью, ослабленным иммунитетом или пониженной кислотностью желудка находятся в группе повышенного риска тяжёлых осложнений. Им стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем даже просто купаться в прибрежных водах в тёплый сезон.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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