Пивоваренная компания «Балтика» прекращает производство пива «Башбир». Название, которое переводится как «отдай голову», оскорбило Всемирный курултай башкир Фото: Imagen
Производство пенного напитка «Башбир» официально остановлено. По информации Всемирного курултая башкир, пивоваренный гигант «Балтика» пошёл на попятную после критики со стороны активистов. Компания уже занялась разработкой нового, более адекватного названия.
Причиной скандала стал крайне неудачный нейминг. Слово «Башбир», как указали общественники, при дословном переводе с башкирского означает «отдай голову» или «подчинись». Такой посыл, по их мнению, совершенно не вяжется с духом башкирского народа.
Именно на этот лингвистический промах и указали представители курултая. Они обратились к производителю, объяснив, что подобный бренд выглядит как минимум неуважительно.
«Балтика» спорить не стала и признала ошибку. Реакция последовала незамедлительно: бренд убрали с производственной линии.
В курултае такой шаг оценили по достоинству. Активисты назвали это примером зрелой коммуникации и настоящего уважения к культуре и потребителю. Мол, так и должны решаться подобные вопросы в цивилизованном обществе.
- Неужели в «Балтике» не знали, как переводится название? Какой была их официальная версия?
Это классический случай маркетингового просчёта, а не злого умысла. В компании «Балтика» объяснили, что их нейминг был абсолютно безобидным. По их задумке, название «Башбир» было образовано простым слиянием двух слов: «Башкирия» и английского «beer» (пиво). Они не предполагали, что у этого сочетания есть буквальный и весьма двусмысленный перевод в башкирском языке.
- Этот бренд существовал давно?
Нет, пиво «Башбир» было совсем новым продуктом. Его запустили в производство и вывели на рынок весной 2025 года, всего за несколько месяцев до того, как разразился скандал. Вероятно, именно новизна бренда позволила компании так быстро и безболезненно отреагировать на критику и свернуть его производство.
- Что теперь будет с тем пивом, которое уже стоит на полках магазинов? Его отзовут?
Компания заявила, что прекращает производство и дальнейшие отгрузки пива под этим названием. Как правило, это означает, что те партии, которые уже доставлены в торговые сети, будут распроданы до тех пор, пока не закончатся. Полный отзыв продукции с полок — это более сложная и дорогостоящая процедура, на которую производитель, судя по всему, не пошёл.
- Все ли в Башкирии поддержали эту инициативу? Какова была реакция в соцсетях?
Реакция общества была неоднозначной. С одной стороны, многие поддержали Всемирный курултай башкир за защиту языка и культуры. С другой стороны, немало людей отнеслись к ситуации с юмором, обвиняя активистов в излишней обидчивости. В соцсетях развернулись бурные дебаты: одни предлагали свои, ещё более смешные варианты перевода, другие отмечали, что у слова «баш» есть и другие значения, например «главный».
- Кто именно из общественников начал эту кампанию?
Инициатором был конкретный человек — председатель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов. Именно он направил официальное письмо президенту пивоваренной компании «Балтика». В письме он вежливо и аргументированно объяснил, почему название может быть воспринято негативно, и предложил найти более подходящий вариант. Конструктивный тон обращения, а не агрессивные требования, во многом и способствовал быстрому и мирному разрешению конфликта.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.