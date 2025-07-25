Пивоваренная компания «Балтика» прекращает производство пива «Башбир». Название, которое переводится как «отдай голову», оскорбило Всемирный курултай башкир

Производство пенного напитка «Башбир» официально остановлено. По информации Всемирного курултая башкир, пивоваренный гигант «Балтика» пошёл на попятную после критики со стороны активистов. Компания уже занялась разработкой нового, более адекватного названия.

Причиной скандала стал крайне неудачный нейминг. Слово «Башбир», как указали общественники, при дословном переводе с башкирского означает «отдай голову» или «подчинись». Такой посыл, по их мнению, совершенно не вяжется с духом башкирского народа.

Именно на этот лингвистический промах и указали представители курултая. Они обратились к производителю, объяснив, что подобный бренд выглядит как минимум неуважительно.

«Балтика» спорить не стала и признала ошибку. Реакция последовала незамедлительно: бренд убрали с производственной линии.

В курултае такой шаг оценили по достоинству. Активисты назвали это примером зрелой коммуникации и настоящего уважения к культуре и потребителю. Мол, так и должны решаться подобные вопросы в цивилизованном обществе.