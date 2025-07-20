От полей с воронками до опасных шиханов — группа Ay Yola раскрыла все секретные локации своего клипа

Башкирские звёзды Ay Yola показали в клипе Ural Vasyaty самые сочные локации республики. Рассказываем, как добраться до гор, шиханов и полей с дырами из их клипа

Фанаты группы Ay Yola теперь могут устроить себе настоящий квест по Башкирии. Музыканты, как пишет УФА1, раскрыли все карты и показали места съёмок своего свежего клипа на трек Ural Vasyaty. Клип превратился в настоящий портал по диким и красивым уголкам республики.

Первые же кадры снимали в полях у деревни Старобабичево, что всего в часе езды от Уфы. А вот гора Сусак-тау, на фоне которой позируют артисты, находится уже в Альшеевском районе, в 140 километрах от столицы. Подъём на неё простой, а вот спуск может пощекотать нервы — уклон там почти отвесный.

Дальше по маршруту — знаменитый шихан Юрактау. Туда добраться несложно, но поход может стать опасным приключением для новичков. Местность кишит змеями и клещами, а камни могут посыпаться прямо из-под ног. Именно здесь снимали эффектную сцену с наездницей и двумя конями.

Финальным аккордом стали знаменитые «сырные поля» у села Улькунды. Это местность с сотнями карстовых воронок, которые создают почти лунный пейзаж. Путь из Уфы неблизкий, займёт около 3,5 часов на машине, но виды того стоят.

Группа Ay Yola, напомним, взлетела на вершины чартов в марте 2025 года с песней Homay. Внезапная слава даже заставила музыкантов сдвинуть выход уже готового альбома.