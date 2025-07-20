От полей с воронками до опасных шиханов — группа Ay Yola раскрыла все секретные локации своего клипа

Фанаты группы Ay Yola теперь могут устроить себе настоящий квест по Башкирии. Музыканты, как пишет УФА1, раскрыли все карты и показали места съёмок своего свежего клипа на трек Ural Vasyaty. Клип превратился в настоящий портал по диким и красивым уголкам республики.
Первые же кадры снимали в полях у деревни Старобабичево, что всего в часе езды от Уфы. А вот гора Сусак-тау, на фоне которой позируют артисты, находится уже в Альшеевском районе, в 140 километрах от столицы. Подъём на неё простой, а вот спуск может пощекотать нервы — уклон там почти отвесный.
Дальше по маршруту — знаменитый шихан Юрактау. Туда добраться несложно, но поход может стать опасным приключением для новичков. Местность кишит змеями и клещами, а камни могут посыпаться прямо из-под ног. Именно здесь снимали эффектную сцену с наездницей и двумя конями.
Финальным аккордом стали знаменитые «сырные поля» у села Улькунды. Это местность с сотнями карстовых воронок, которые создают почти лунный пейзаж. Путь из Уфы неблизкий, займёт около 3,5 часов на машине, но виды того стоят.
Группа Ay Yola, напомним, взлетела на вершины чартов в марте 2025 года с песней Homay. Внезапная слава даже заставила музыкантов сдвинуть выход уже готового альбома.
Шихан Юрактау. Название переводится как «Сердце-гора». Это не просто гора, а остаток древнего кораллового рифа, который существовал здесь во времена Пермского моря около 260 миллионов лет назад. На склонах до сих пор можно найти окаменелости древних морских обитателей. Сейчас Юрактау имеет статус особо охраняемой природной территории и является претендентом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гора Сусак-тау. Эта конусовидная гора высотой 269 метров сложена из песчаников, известняков и конгломератов. С 2005 года она имеет статус ботанико-геоморфологического памятника природы, так как на её склонах произрастает более 100 видов растений, включая редкие и занесённые в Красную книгу.
«Сырные поля» у села Улькунды. Эти сотни идеально круглых воронок — результат карстовых процессов, начавшихся около 5 миллионов лет назад. Вода, циркулируя под землёй, постепенно растворяла и вымывала легкорастворимые породы (гипс и известняк), что приводило к обрушению сводов и образованию этих «лунных кратеров».
Старобабичево (Кармаскалинский район): Самая простая локация, находится примерно в часе езды от Уфы.
Гора Сусак-тау (Альшеевский район): Расположена рядом с деревней Чураево. Добраться можно по трассе Раевский — Стерлитамак.
Шихан Юрактау (Стерлитамакский район): Ехать нужно через Стерлитамак в сторону деревни Ира. Важно помнить, что на горе обитает большая популяция степных гадюк, поэтому требуется особая осторожность.
Карстовые поля (Дуванский район): Это самая дальняя точка. Из Уфы можно ехать либо по трассе М5 через Кропачёво и Месягутово (около 23 км до села Улькунды), либо через Бирск и Караидель. Второй маршрут может быть длиннее, но на нём меньше пробок. Координаты для навигатора: 55.640845, 57.965414.