От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания. Эта статистика отражает глубокие дисбалансы на региональном рынке труда.

Согласно официальной статистике за январь-июль 2025 года, наиболее высокооплачиваемыми специалистами в Башкирии остаются работники, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов. Их средний доход достиг 123 573 рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли сфера добычи полезных ископаемых (107 762 рубля), специалисты в области информации и связи (99 170 рублей) и сотрудники финансового и страхового секторов (98 403 рубля).

Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания. Их средний заработок, по данным Башстата, составил 42 537 рублей. Показательно, что более трети всех трудоустроенных в республике (свыше 33%) получают зарплату менее 45 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с доходами в самой низкооплачиваемой отрасли. При этом заработок свыше 200 тысяч рублей имеют лишь 2,7% работников.

Такое положение дел формирует парадоксальную ситуацию на рынке труда. С одной стороны, зимой 2024-2025 годов уровень безработицы в регионе достиг исторического минимума в 1,5%. С другой — предприятия испытывают острый кадровый дефицит, оцениваемый в 39 тысяч специалистов. В результате на каждого официально зарегистрированного безработного приходится до пяти открытых вакансий.

Несмотря на значительное неравенство, средняя номинальная начисленная зарплата по Башкирии за первые семь месяцев 2025 года составила 72,1 тысячи рублей, показав рост на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года. Однако более точно ситуацию отражает медианная зарплата, которая в ноябре выросла до 60,6 тысяч рублей. Этот показатель делит всех работников на две равные части: у одной половины доходы выше этой суммы, у другой — ниже.

На фоне кадрового голода и разрыва в оплате труда обостряется проблема занятости молодежи. Как ранее сообщало издание News-Bash, за последние годы число работающих в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 20%. Эксперты связывают это с несоответствием предложений работодателей ожиданиям молодых специалистов и оттоком кадров в другие регионы. Согласно прогнозам, к 2028 году среднемесячный доход в Башкирии должен вырасти до 98,4 тысячи рублей.