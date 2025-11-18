0
4 часа
Новости

От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания. Эта статистика отражает глубокие дисбалансы на региональном рынке труда.
мужчина за ноутбуком
©Радий Хабиров

Согласно официальной статистике за январь-июль 2025 года, наиболее высокооплачиваемыми специалистами в Башкирии остаются работники, занятые в производстве кокса и нефтепродуктов. Их средний доход достиг 123 573 рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли сфера добычи полезных ископаемых (107 762 рубля), специалисты в области информации и связи (99 170 рублей) и сотрудники финансового и страхового секторов (98 403 рубля).

Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания. Их средний заработок, по данным Башстата, составил 42 537 рублей. Показательно, что более трети всех трудоустроенных в республике (свыше 33%) получают зарплату менее 45 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с доходами в самой низкооплачиваемой отрасли. При этом заработок свыше 200 тысяч рублей имеют лишь 2,7% работников.

Такое положение дел формирует парадоксальную ситуацию на рынке труда. С одной стороны, зимой 2024-2025 годов уровень безработицы в регионе достиг исторического минимума в 1,5%. С другой — предприятия испытывают острый кадровый дефицит, оцениваемый в 39 тысяч специалистов. В результате на каждого официально зарегистрированного безработного приходится до пяти открытых вакансий.

Несмотря на значительное неравенство, средняя номинальная начисленная зарплата по Башкирии за первые семь месяцев 2025 года составила 72,1 тысячи рублей, показав рост на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года. Однако более точно ситуацию отражает медианная зарплата, которая в ноябре выросла до 60,6 тысяч рублей. Этот показатель делит всех работников на две равные части: у одной половины доходы выше этой суммы, у другой — ниже.

На фоне кадрового голода и разрыва в оплате труда обостряется проблема занятости молодежи. Как ранее сообщало издание News-Bash, за последние годы число работающих в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 20%. Эксперты связывают это с несоответствием предложений работодателей ожиданиям молодых специалистов и оттоком кадров в другие регионы. Согласно прогнозам, к 2028 году среднемесячный доход в Башкирии должен вырасти до 98,4 тысячи рублей.

Похожие записи
0
15.11.2025
Жизнь

«‎Держитесь за стулья»: Хабиров предложил уфимцам заводы вместо вахты, но зарплаты вызвали споры

рабочий за станком
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал два крупных завода — УМПО и Туймазинский завод бетоновозов — как альтернативу для тех, кто ищет заработок на северах. Журналисты нашли там вакансии с зарплатой до ₽100
0
15.11.2025
Жизнь

Уфимцы оценили свои шансы на пенсию в 50 тысяч рублей и пришли к неутешительным выводам

кошелек с пятитысячными купюрами
Жители Уфы в соцсетях обсудили, как получить пенсию в ₽50 тысяч. Оказалось, для этого нужна зарплата в ₽230 000. Горожане поделились реальными цифрами и пришли к грустным выводам.
0
08.11.2025
Экономика

Доходы жителей Башкирии приблизились к 50 тысячам рублей в месяц

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Среднемесячные доходы в Башкирии выросли почти до 50 тысяч рублей. Номинальный рост составил 16,9%, а реальный, с поправкой на инфляцию, — 6,7%.
0
06.11.2025
Новости

На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

работа в россии
В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.
0
05.11.2025
Новости

Жители Башкирии высмеяли предложение депутата Госдумы заманить молодежь на заводы модными кафе

портфель чиновника на столе
Депутат Госдумы предложил открывать на заводах фудкорты, чтобы привлечь молодёжь. В Башкирии идею не оценили и посоветовали сначала поднять зарплаты.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.