0
6 часов
Новости

Останки возрастом 15 тысяч лет: в Башкирии рыбак поднял со дна реки Белой редкие находки

Рыбак в Башкирии достал с глубины Белой берцовую кость носорога и две кости мамонта. Музей УУНиТ теперь владеет новыми древностями — учёные подтвердили возраст находок, а местные жители удивились частоте таких открытий.
останки древних животных
©Mash Batach

Рыбак из Кушнаренковского района Башкортостана во время подводной охоты поднял со дна реки Белой кости мамонта и шерстистого носорога. Находки он передал учёным Зоологического музея Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), которые подтвердили их древнее происхождение. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash Batach

Эксперты установили, что это берцовая кость шерстистого носорога, а также лучевая и бедренная кости мамонта. Все три кости мужчина достал со дна Белой во время занятия подводной охотой. Находки уже переданы в музей для дальнейшего изучения и хранения.

RuTube
©Mash Batach

Для жителей Башкортостана подобные находки — не редкость. Палеоэколог Роберт Сатаев объясняет: мамонты и шерстистые носороги обитали на этой территории около 15 тысяч лет назад. Их кости часто выходят на поверхность при размывании берегов рек.

Шерстистые носороги жили в Башкирии в тот же период, что и мамонты. Изображения этих животных сохранились даже на стенах пещеры Шульган-Таш. Возраст подобных останков обычно составляет от 8 до 15 тысяч лет.

Напомним, в 2022 году спасатели нашли на дне реки Уфы череп шерстистого носорога возрастом около 8 тысяч лет. Тогда же на дне реки Белой обнаружили бивень мамонта и рог бизона. Все находки передали в Национальный музей Республики Башкортостан.

Похожие истории происходят и в других регионах России. Летом 2025 года рыбак на Урале выловил из реки Сосьва 15-килограммовую бедренную кость мамонта. В Кировской области рыбаки нашли бивень длиной 1,9 метра. В Коми на берегу реки обнаружили три крупные кости мамонта, включая фрагмент лопатки.

Зоологический музей УУНиТ хранит более 10 тысяч экспонатов животного мира. Музей активно сотрудничает с заповедниками Башкирии и научными учреждениями.

Похожие записи
0
30.07.2025
Новости

Неожиданная ошибка в приветствии чиновнику вызвала скандал в Башкирии

опечатка в приветствии
В Кушнаренковском районе Башкирии официальное мероприятие обернулось скандалом. Из-за опечатки в одной букве приветственная надпись для замглавы администрации превратилась в нецензурное оскорбление на
0
16.06.2025
Происшествия

Легенда мотоспорта Красников разбился насмерть на трассе в Башкирии

красников погиб в дтп
Трагедия произошла в понедельник в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщили экстренные службы региона. Легендарный российский мотогонщик Николай Красников разбился в смертельной аварии на федеральной трассе Р240. Около полуночи «
0
05.06.2025
Криминал

Неудачник-похититель застрял на трассе с девушкой в Башкирии

преступник в зале суда
Сотрудники правоохранительных органов Башкирии сообщили в четверг о задержании настойчивого воздыхателя. Романтические порывы довели молодого мужчину до уголовного дела.
0
07.05.2025
Происшествия

Болгарский шахматист пропал в Башкирии

фигуры на шахматной доске
Иностранный шахматист Валентин Колев таинственно исчез в башкирской глуши — мужчину ищут уже больше месяца, сообщает Телеграм-канал Мэш Батащ. Болгарин приехал в Россию ещё в 90-е на шахматные турниры, да так и остался.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.