Ошибки на ценниках: что грозит магазинам

В Башкирии суды защищают покупателей, если цена на ценнике не совпадает с суммой на кассе — магазинам грозят штрафы и обязательная компенсация.

Покупатели сталкиваются с ситуацией, когда ценник размещён неправильно: цена указана за меньший объём, чем продаётся товар, или ярлык относится к другому продукту. На кассе сумма оказывается выше ожидаемой.

Суды в таких случаях встают на сторону покупателей. Магазин обязан продать товар по цене, указанной на полке, и компенсировать разницу по закону «О защите прав потребителей», говорит юрист Ирина Сивакова. Это подтверждает решение Владимирского областного суда № 33-2173/2018.

Ценник должен располагаться строго рядом с товаром, к которому относится. На нём указывают полное наименование, цену за единицу или стандартную меру веса (объёма), а также вес или объём упаковки. Если информация некорректна или ценник размещён неправильно, магазин несёт ответственность по статье 8 закона «О защите прав потребителей» и статье 500 Гражданского кодекса РФ.

Причина путаницы — человеческий фактор: сотрудники не успевают оперативно менять маркировку после пересортировки товара. Однако закон на стороне покупателя. За несоблюдение правил оформления ценников в Башкирии грозят штрафы от 3 000 до 10 000 рублей.

Эксперты рекомендуют магазинам тщательно контролировать расстановку ценников. Покупателям советуют быть внимательными при выборе товаров и сверять маркировку на полке с фактической упаковкой.

Ценник — публичная оферта. Если стоимость на витрине не совпадает с кассовой, продавец обязан продать товар по цене, выгодной потребителю. При регулярных нарушениях контролирующие органы проводят внеплановые проверки. В Башкирии, как и по всей России, эти правила действуют для любых торговых точек — от супермаркетов до небольших магазинов.

Справка: оформление ценников регулируется постановлением правительства РФ № 2463 и законом «О защите прав потребителей». На ярлыке обязательны: наименование товара, цена за единицу или стандартную меру, вес или объём. Все надписи должны быть хорошо различимы и читаемы. Нарушение этих норм — основание для штрафов и судебных исков.