Осенний призыв в нескольких регионах России пройдет исключительно по электронным повесткам

В четырех регионах России, включая Москву, призывников начнут оповещать только через электронные повестки. Осенний призыв стартует 1 октября и затронет 135 тысяч человек.

Новый этап цифровизации армии коснется жителей Москвы, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей — там бумажные повестки канут в Лету. Информацию об этом озвучил представитель Генштаба Евгений Бурдинский в интервью ведомственной газете «Красная звезда». Теперь уведомления о явке в военкомат в этих регионах будут приходить исключительно в электронном виде.

Осенняя призывная кампания стартует уже с 1 октября, в ее рамках планируется направить в войска 135 тысяч человек. При этом отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Срок службы, как и прежде, составит один год.

По словам Бурдинского, примерно треть призывников сначала попадет в учебные части. Там они получат военно-учетную специальность и освоят современную технику. После обучения их распределят по войскам в соответствии с приобретенными навыками.

Электронные уведомления станут основным способом оповещения для указанных регионов, в то время как в остальных частях страны сохранится смешанная система — цифровые повестки будут дублировать бумажные.

Нововведение является частью более крупного процесса по созданию единого реестра воинского учета, который начал полноценно функционировать по всей стране с августа 2025 года. Повестка, появившаяся в личном кабинете на «Госуслугах» или в специальном реестре, считается врученной, и ее игнорирование влечет те же последствия, что и неявка по бумажному документу.