Осенний призыв в нескольких регионах России пройдет исключительно по электронным повесткам

Новый этап цифровизации армии коснется жителей Москвы, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей — там бумажные повестки канут в Лету. Информацию об этом озвучил представитель Генштаба Евгений Бурдинский в интервью ведомственной газете «Красная звезда». Теперь уведомления о явке в военкомат в этих регионах будут приходить исключительно в электронном виде.
Осенняя призывная кампания стартует уже с 1 октября, в ее рамках планируется направить в войска 135 тысяч человек. При этом отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 15 октября. Срок службы, как и прежде, составит один год.
По словам Бурдинского, примерно треть призывников сначала попадет в учебные части. Там они получат военно-учетную специальность и освоят современную технику. После обучения их распределят по войскам в соответствии с приобретенными навыками.
Электронные уведомления станут основным способом оповещения для указанных регионов, в то время как в остальных частях страны сохранится смешанная система — цифровые повестки будут дублировать бумажные.
Нововведение является частью более крупного процесса по созданию единого реестра воинского учета, который начал полноценно функционировать по всей стране с августа 2025 года. Повестка, появившаяся в личном кабинете на «Госуслугах» или в специальном реестре, считается врученной, и ее игнорирование влечет те же последствия, что и неявка по бумажному документу.
Весенний призыв 2025 года стал самым масштабным за последние 14 лет: в армию планировалось набрать 160 тысяч человек. Это рекордный показатель с 2011 года. Увеличение числа призывников связывали с развертыванием новых военных округов. При этом, как сообщали в Генштабе, призывники в осеннюю кампанию не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции. Все срочники будут проходить службу на территории России.