«Организм не выдержит»: параатлет Набиев объяснил своё решение уйти из бодибилдинга

Уфимский блогер Рустам Набиев внезапно завершил карьеру в бодибилдинге. После 4-го места на Чемпионате России он заявил, что здоровье и семья для него важнее любых титулов.

Внезапный финал

Карьера бодибилдера для уфимского блогера Рустама Набиева закончилась, едва успев начаться. О своём решении он сообщил подписчикам в соцсетях после выступления на Чемпионате России по бодибилдингу на колясках. Атлет пояснил, что это было его первое и последнее соревнование в этом виде спорта.

Семья дороже титулов

Главной причиной ухода стало здоровье. Набиев честно признался, что его организм попросту не выдержит таких изнурительных подготовок в будущем. По его словам, на нём лежит огромная ответственность за семью, и никакие чемпионские титулы не могут быть важнее благополучия близких.

Трудный дебют

На прошедшем в Московской области турнире Набиев занял четвёртое место. Блогер отметил, что ничуть не расстроен таким результатом. Он осознавал, что будет соревноваться с очень опытными атлетами, за плечами которых выступления на российском и международном уровнях.

По словам Рустама, конкурировать с формами таких соперников было крайне сложно. Он выжал свой максимум, но понял, что жертвовать ещё большим ради спорта не готов. Спортсмен добавил, что был безмерно доволен стать частью этого события и получил удовлетворение от выхода на сцену.

Путь вопреки

До этого Набиев уже становился чемпионом Башкирии по бодибилдингу, где был первым в истории республики атлетом на коляске. Тогда он рассказывал, что этот опыт невероятно укрепляет веру в себя и доказывает, что все ограничения находятся только в голове.

Рустам Набиев потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы в Омске, где он проходил срочную службу. Парень провёл под завалами около семи часов и пережил клиническую смерть. Трагедия унесла жизни 24 его сослуживцев.

Несмотря на инвалидность, Рустам не сдался и прославился на всю страну. Он совершил восхождения на руках на несколько высочайших вершин мира, включая Эльбрус, Килиманджаро и Манаслу, за что был внесён в Книгу рекордов России. Вместе с супругой Индирой он воспитывает троих детей.