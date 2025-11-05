0
8 часов
Новости

«Организм не выдержит»: параатлет Набиев объяснил своё решение уйти из бодибилдинга

Уфимский блогер Рустам Набиев внезапно завершил карьеру в бодибилдинге. После 4-го места на Чемпионате России он заявил, что здоровье и семья для него важнее любых титулов.
позирование в бодибилдинге
©Рустам Набиев / Telegram
Содержание
  1. Внезапный финал
  2. Семья дороже титулов
  3. Трудный дебют
  4. Путь вопреки

Внезапный финал

Карьера бодибилдера для уфимского блогера Рустама Набиева закончилась, едва успев начаться. О своём решении он сообщил подписчикам в соцсетях после выступления на Чемпионате России по бодибилдингу на колясках. Атлет пояснил, что это было его первое и последнее соревнование в этом виде спорта.

Семья дороже титулов

Главной причиной ухода стало здоровье. Набиев честно признался, что его организм попросту не выдержит таких изнурительных подготовок в будущем. По его словам, на нём лежит огромная ответственность за семью, и никакие чемпионские титулы не могут быть важнее благополучия близких.

Трудный дебют

На прошедшем в Московской области турнире Набиев занял четвёртое место. Блогер отметил, что ничуть не расстроен таким результатом. Он осознавал, что будет соревноваться с очень опытными атлетами, за плечами которых выступления на российском и международном уровнях.

По словам Рустама, конкурировать с формами таких соперников было крайне сложно. Он выжал свой максимум, но понял, что жертвовать ещё большим ради спорта не готов. Спортсмен добавил, что был безмерно доволен стать частью этого события и получил удовлетворение от выхода на сцену.

Путь вопреки

До этого Набиев уже становился чемпионом Башкирии по бодибилдингу, где был первым в истории республики атлетом на коляске. Тогда он рассказывал, что этот опыт невероятно укрепляет веру в себя и доказывает, что все ограничения находятся только в голове.

Рустам Набиев потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы в Омске, где он проходил срочную службу. Парень провёл под завалами около семи часов и пережил клиническую смерть. Трагедия унесла жизни 24 его сослуживцев.

Несмотря на инвалидность, Рустам не сдался и прославился на всю страну. Он совершил восхождения на руках на несколько высочайших вершин мира, включая Эльбрус, Килиманджаро и Манаслу, за что был внесён в Книгу рекордов России. Вместе с супругой Индирой он воспитывает троих детей.

Похожие записи
0
15.06.2025
Семья

Уфимский блогер Набиев привез домой третьего малыша

рустам набиев с новорожденным сыном
Уфимский блогер Рустам Набиев поделился трогательными кадрами встречи супруги Индиры с новорожденным сыном из роддома. Советник мэра по доступной среде организовал настоящий семейный праздник.
0
11.06.2025
Семья

Уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в третий раз

рустам набиев не скрывает эмоций
Ночью 11 июня уфимский блогер Рустам Набиев стал отцом в третий раз. О радостном событии он лично сообщил своим подписчикам в соцсетях, не скрывая эмоций. Семейство принимало поздравления прямо из перинатального центра.
0
23.01.2025
Семья

Блогер из Уфы Рустам Набиев растрогал подписчиков песней для жены

рустам набиев с сженой
В Уфе произошло событие, которое растрогало тысячи подписчиков известного блогера Рустама Набиева. 23 января он преподнес своей супруге Индире особенный подарок —
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.