Олег Чегодаев из Уфы преодолел 4853 км по рекам Урала до Карского моря

Уфимский путешественник Олег Чегодаев завершил 4-месячную экспедицию по Уралу. Почти 5 тысяч километров до Ледовитого океана позади. Но это не конец: впереди фильм и книга.

Уфимский исследователь Олег Чегодаев объявил о финише своей грандиозной экспедиции по Уралу. Как он сам сообщил, впереди обработка тысяч фотографий, создание фильмов и написание книги о путешествии с юга на север.

Проект стартовал ещё в апреле. За четыре месяца уфимец в одиночку оставил позади 4853 километра пути. Его главной целью было добраться по уральским рекам до самого Ледовитого океана.

Ключевой точкой маршрута стало Карское море. Путешественник преодолел его на 118-й день своего эпичного похода. Весь путь Чегодаев вёл онлайн-дневник, где делился кадрами и впечатлениями от дикой природы.

Подписчики в соцсетях всё это время не спускали глаз с его передвижений. Люди в комментариях восхищаются силой воли уфимца и благодарят за возможность увидеть уникальную красоту Урала его глазами.