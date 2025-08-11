Олег Чегодаев из Уфы преодолел 4853 км по рекам Урала до Карского моря

Уфимский путешественник Олег Чегодаев завершил 4-месячную экспедицию по Уралу. Почти 5 тысяч километров до Ледовитого океана позади. Но это не конец: впереди фильм и книга. ©Олег Чегодаев / vk.com
Уфимский исследователь Олег Чегодаев объявил о финише своей грандиозной экспедиции по Уралу. Как он сам сообщил, впереди обработка тысяч фотографий, создание фильмов и написание книги о путешествии с юга на север.
Проект стартовал ещё в апреле. За четыре месяца уфимец в одиночку оставил позади 4853 километра пути. Его главной целью было добраться по уральским рекам до самого Ледовитого океана.
Ключевой точкой маршрута стало Карское море. Путешественник преодолел его на 118-й день своего эпичного похода. Весь путь Чегодаев вёл онлайн-дневник, где делился кадрами и впечатлениями от дикой природы.
Подписчики в соцсетях всё это время не спускали глаз с его передвижений. Люди в комментариях восхищаются силой воли уфимца и благодарят за возможность увидеть уникальную красоту Урала его глазами.
Что именно представляет собой проект «Уральская одиссея»?
«Уральская одиссея» — это первый в истории одиночный и непрерывный водный маршрут по рекам Урала. Экспедиция стартовала 16 апреля 2025 года. Цель Олега Чегодаева — пересечь на каяке всю Россию с юга на север, пройдя более 5000 километров от верховьев реки Белая (Агидель) до Карского моря, которое является частью Северного Ледовитого океана.
Является ли эта экспедиция его первым рекордом на Урале?
Нет, это логическое продолжение его предыдущего достижения. В 2021 году Олег Чегодаев стал первым человеком в истории, который пешком прошел весь Уральский хребет без перерывов. Тогда за 109 дней он преодолел 3183 километра. Нынешняя экспедиция на каяке является вторым этапом его глобального проекта по исследованию Урала. Кроме того, Чегодаев является первым человеком, покорившим все более 255 горных вершин Южного Урала высотой свыше 1000 метров, на что у него ушло более 20 лет.
Какие цели у этого путешествия, кроме спортивного интереса?
Экспедиция имеет несколько ключевых задач:
Популяризация туризма и привлечение внимания к природному разнообразию и красоте Урала.
Привлечение внимания к экологическим проблемам региона.
Сбор научных данных по заданию ученых.
Благотворительность: в ходе путешествия организован сбор средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
С какими уникальными трудностями он столкнулся, кроме долгого пути по воде?
Маршрут не полностью водный. Около 100 километров всего пути составляют сухопутные участки — так называемые волоки, когда Олегу приходилось перетаскивать свой каяк и снаряжение по суше от одной реки до другой, иногда через лес или горы. Скорость движения сильно зависела от течения рек: по течению он мог проходить до 100 км в день, а против течения — около 30–40 км.
Была ли у него поддержка во время одиночного путешествия?
Хотя путешествие и одиночное, у Олега была организована поддержка на берегу. Ключевую роль играла его супруга Татьяна, которая отправляла посылки с продуктами и необходимыми вещами в заранее определенные точки маршрута. Также помощь в организации "забросок" грузов оказывали сотрудники заповедников, например, государственный заповедник «Вишерский» помог доставить посылку на удаленный кордон Лыпья.
