Общественная палата Башкирии проверит грамотность вывесок на башкирском языке

Общественная палата Башкирии запускает тотальную проверку всех вывесок на башкирском языке. Искать будут орфографические и смысловые ошибки. Официально цель — помочь, а не наказать, но в законе за это предусмотрены реальные штрафы.

В Башкирии начался мониторинг всех вывесок на предмет их грамотности на башкирском языке. С такой инициативой выступила Общественная палата республики, подключив к работе филологов и активистов на местах.

Проверять будут всё: от орфографических ошибок и корректности перевода до читабельности шрифтов и правильного расположения языковых блоков. Как рассказала РБК-Уфа член Общественной палаты Гульназ Юсупова, одна из самых частых ошибок — подмена специфических башкирских букв, например, «Ү» на русскую «У». Также встречаются нелепые переводы, где слова использованы без учёта контекста.

Несмотря на серьёзность затеи, общественники уверяют: цель мониторинга — не «пожурить» бизнес, а помочь исправить ошибки и проявить уважение к государственным языкам. Информацию о найденных неточностях будут направлять в местные администрации для дальнейшей работы.

Однако за этой мягкой риторикой скрывается вполне реальная угроза штрафов. В Кодексе об административных правонарушениях Башкирии есть статья, которая предусматривает наказание за неправильно оформленные вывески. Для должностных лиц штраф составляет 4–5 тысяч рублей, а для организаций — от 10 до 15 тысяч.

Адвокат Роман Петров в комментарии для РБК-Уфа отметил, что само по себе наличие штрафов обосновано, но применять их нужно с умом. По его мнению, привлекать к ответственности стоит лишь за намеренные нарушения на общественно значимых объектах, а не за случайные опечатки, которые можно легко исправить.

Напомним, по закону о государственных языках Башкирии, все вывески в республике должны быть оформлены на двух языках — русском и башкирском.