Общественная палата Башкирии проверит грамотность вывесок на башкирском языке

Общественная палата Башкирии запускает тотальную проверку всех вывесок на башкирском языке. Искать будут орфографические и смысловые ошибки. Официально цель — помочь, а не наказать, но в законе за это предусмотрены реальные штрафы. ©rutube
В Башкирии начался мониторинг всех вывесок на предмет их грамотности на башкирском языке. С такой инициативой выступила Общественная палата республики, подключив к работе филологов и активистов на местах.
Проверять будут всё: от орфографических ошибок и корректности перевода до читабельности шрифтов и правильного расположения языковых блоков. Как рассказала РБК-Уфа член Общественной палаты Гульназ Юсупова, одна из самых частых ошибок — подмена специфических башкирских букв, например, «Ү» на русскую «У». Также встречаются нелепые переводы, где слова использованы без учёта контекста.
Несмотря на серьёзность затеи, общественники уверяют: цель мониторинга — не «пожурить» бизнес, а помочь исправить ошибки и проявить уважение к государственным языкам. Информацию о найденных неточностях будут направлять в местные администрации для дальнейшей работы.
Однако за этой мягкой риторикой скрывается вполне реальная угроза штрафов. В Кодексе об административных правонарушениях Башкирии есть статья, которая предусматривает наказание за неправильно оформленные вывески. Для должностных лиц штраф составляет 4–5 тысяч рублей, а для организаций — от 10 до 15 тысяч.
Адвокат Роман Петров в комментарии для РБК-Уфа отметил, что само по себе наличие штрафов обосновано, но применять их нужно с умом. По его мнению, привлекать к ответственности стоит лишь за намеренные нарушения на общественно значимых объектах, а не за случайные опечатки, которые можно легко исправить.
Напомним, по закону о государственных языках Башкирии, все вывески в республике должны быть оформлены на двух языках — русском и башкирском.
- Почему эта проблема с ошибками на вывесках возникает снова и снова? Разве нельзя было решить ее раньше?
Проблема носит системный характер и связана с несколькими факторами. Во-первых, многие предприниматели в целях экономии используют автоматические онлайн-переводчики, которые не учитывают контекст и грамматические особенности башкирского языка, что приводит к смысловым и стилистическим ошибкам. Во-вторых, отсутствует единый, простой и доступный для бизнеса механизм проверки и верификации переводов. Инициативы, подобные нынешней, возникают периодически, так как проблема требует постоянного внимания, а не разового решения.
- В статье упоминаются общие типы ошибок. А есть ли конкретные, возможно, курьезные примеры неправильных переводов, которые стали известны?
Да, такие примеры регулярно появляются в соцсетях и СМИ. Например, вывеску магазина «Горячий хлеб» часто переводят дословно как «Ҡайнар икмәк», что означает «кипящий хлеб» (слово «ҡайнар» используется для жидкостей). Правильный вариант — «Эҫе икмәк». Другой известный случай — перевод названия магазина «Мир колготок» как «Ойоҡбаш донъяһы» (дословно «Мир чулок»), что звучит неестественно для носителя языка. Более корректным был бы вариант «Ойоҡбаштар магазины» («Магазин чулок»). Эти ошибки показывают, что проблема не только в орфографии, но и в незнании тонкостей лексики.
- Куда именно может обратиться предприниматель, чтобы получить корректный перевод для своей вывески и избежать ошибок?
Помимо частных переводчиков, существуют и официальные структуры. В первую очередь, это упомянутая в статье АНО по сохранению и развитию башкирского языка. Также квалифицированную помощь могут оказать на филологических факультетах вузов республики, например, в Башкирском государственном университете. Главным же научным авторитетом в этой области является Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН, где работают ведущие специалисты по башкирскому языку.
- В статье есть противоречие: общественники говорят, что наказывать не будут, но при этом существует закон о штрафах. Так штрафуют ли на самом деле за такие нарушения?
Практика применения статьи 6.22 КоАП РБ («Нарушение законодательства о языках») неоднозначна. Штрафы действительно выписываются, но это происходит нечасто и, как правило, после неоднократных предупреждений. Обычно сначала административные комиссии выдают предписание об устранении нарушения. Заявление Общественной палаты о том, что «наказывать не будут», следует понимать как декларацию цели их мониторинга — помочь и исправить, а не карать. Однако собранная ими информация может быть передана в уполномоченные органы, которые уже имеют право применить санкции, если предприниматель проигнорирует рекомендации.
- Каково более широкое значение этой инициативы, помимо простого исправления орфографических ошибок?
Эта инициатива — часть большой работы по повышению престижа и сохранению башкирского языка. Правильное оформление вывесок формирует визуальную языковую среду города и республики. Для носителей языка это вопрос уважения к их культуре, а для всех жителей — показатель статуса башкирского как второго государственного языка. Ошибки на вывесках не только вводят в заблуждение, но и создают комичный или пренебрежительный образ языка, что мешает его полноценному развитию и восприятию, особенно среди молодежи.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.