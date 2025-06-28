Обновлённый парк Лесоводов в Уфе остался без главного удобства для посетителей

Семьи с детьми и простые посетители парка Лесоводов в Уфе столкнулись с прозаичной, но острой проблемой. После реконструкции за сотни миллионов рублей большинство уборных в зоне отдыха оказались на замке. Жалобы о недоступности санузлов поступают с самой весны.
Модернизация лесопарка обошлась казне примерно в 370 миллионов рублей, а завершилась ещё в декабре 2024 года. Однако с наступлением тепла выяснилось, что из всех новых туалетов функционирует лишь один. Поток обращений от раздосадованных уфимцев не иссякает с марта.
Люди сообщают о неудобствах, с которыми сталкиваются гости. Одна из уфимок отметила, что бегающим и пьющим воду детям, как и их родителям, приходится особенно несладко. Их жалобы были услышаны, но решение так и не появилось.
Сначала власти Советского района города ссылались на технические работы по подключению к электричеству. Теперь же чиновниками было найдено новое, более весомое объяснение. Оказывается, по состоянию на конец июня парк после обновления ещё не приняли в собственность.
Вся ситуация превратилась в настоящий бюрократический пинг-понг, где мячиком выступает комфорт горожан. Подрядчик, судя по госзакупкам, свои обязательства выполнил. Но объект словно завис между небом и землёй, став дорогим символом несогласованности.
Этот казус происходит на фоне других масштабных проектов благоустройства в столице Башкирии. Например, сейчас активно обновляют парк имени Ленина. Стоимость этих работ превысит 500 миллионов рублей, а открытие запланировано на октябрь 2026 года.
Сегодня парк Лесоводов — это 116 гектаров смешанного леса в самом центре города-миллионника. Здесь растут дубы, липы и клёны, бьют родники, а среди деревьев до сих пор можно встретить белок, ежей и даже лис. Это не просто зона отдыха, а важнейший экологический объект для всей Уфы.
Мало кто знает, но история этой земли уходит вглубь веков.
Поле брани. Около 450 лет назад на реке Сутолока, которая протекает по границе парка, шли бои. Здесь стрельцы Московского царства сражались с ногайцами и калмыками, которые держали Уфу в напряжении почти 80 лет.
Дворянское гнездо. В начале XX века эти земли принадлежали видному уфимскому дворянину и учёному Валентину Новикову. Его загородный дом стоял как раз у кромки леса.
Военное прошлое. В годы Великой Отечественной войны на одной из полян парка, окружённой лесом, размещались шелкопрядные станции, где плели шёлк для парашютов.
Парк-памятник: медведи, лоси и забытый музей
Современный парк был основан 18 сентября 1966 года по инициативе министра лесного хозяйства БАССР Марселя Абдулова. Изначально это был не просто лес для прогулок, а настоящий просветительский комплекс.
Свой зоопарк. В 1970 году здесь появилось вольерное хозяйство. Первыми его жителями стали медвежата Капа и Нугуш, которых лично привёз министр. Позже здесь обитали зубры, лоси и даже тарпаны (дикие лошади).
Музей Леса. Почти одновременно с парком, в 1973 году, здесь открыли Музей леса, чтобы знакомить горожан с природой родного края.