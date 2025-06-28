Обновлённый парк Лесоводов в Уфе остался без главного удобства для посетителей

Семьи с детьми и простые посетители парка Лесоводов в Уфе столкнулись с прозаичной, но острой проблемой. После реконструкции за сотни миллионов рублей большинство уборных в зоне отдыха оказались на замке. Жалобы о недоступности санузлов поступают с самой весны.

Модернизация лесопарка обошлась казне примерно в 370 миллионов рублей, а завершилась ещё в декабре 2024 года. Однако с наступлением тепла выяснилось, что из всех новых туалетов функционирует лишь один. Поток обращений от раздосадованных уфимцев не иссякает с марта.

Люди сообщают о неудобствах, с которыми сталкиваются гости. Одна из уфимок отметила, что бегающим и пьющим воду детям, как и их родителям, приходится особенно несладко. Их жалобы были услышаны, но решение так и не появилось.

Сначала власти Советского района города ссылались на технические работы по подключению к электричеству. Теперь же чиновниками было найдено новое, более весомое объяснение. Оказывается, по состоянию на конец июня парк после обновления ещё не приняли в собственность.

Вся ситуация превратилась в настоящий бюрократический пинг-понг, где мячиком выступает комфорт горожан. Подрядчик, судя по госзакупкам, свои обязательства выполнил. Но объект словно завис между небом и землёй, став дорогим символом несогласованности.

Этот казус происходит на фоне других масштабных проектов благоустройства в столице Башкирии. Например, сейчас активно обновляют парк имени Ленина. Стоимость этих работ превысит 500 миллионов рублей, а открытие запланировано на октябрь 2026 года.

Так почему туалеты-то закрыты? В чём реальная причина? Если коротко — в бюрократии. Парк после масштабного ремонта ещё не передан с баланса подрядчика на баланс города. Пока все бумаги не будут подписаны, официально эксплуатировать новые объекты, включая санузлы, нельзя. 370 миллионов — это серьёзные деньги. Куда они ушли, если даже базовые удобства не работают? Сумма пошла на полную реконструкцию парка: дорожки, освещение, скамейки, детские зоны и, собственно, сами туалетные модули. Подрядчик свою работу выполнил и объекты построил. Проблема не в том, что их нет, а в том, что ими нельзя пользоваться из-за юридических формальностей. И что, совсем никуда не сходить? Хоть один-то работает? Да, по сообщениям горожан, один туалет в парке всё же функционирует. Но для такой большой и популярной территории этого, разумеется, катастрофически мало, особенно в выходные и праздничные дни. А жители могут как-то повлиять на ситуацию или на выбор проектов для благоустройства в будущем? Да, такой механизм существует. В России действует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого жители могут голосовать за объекты для благоустройства на специальной онлайн-платформе. Финансирование выделяется именно тем паркам и скверам, которые набрали больше всего голосов. Это только в парке Лесоводов такой бардак, или это общая проблема? Проблемы с содержанием парков — явление, к сожалению, распространённое. Например, в других городах власти регулярно борются с вандализмом, ремонтируют сломанные лавочки и ждут разрешений от надзорных органов на запуск аттракционов. Так что сложности в управлении общественными пространствами — системный вызов, а не только уфимская особенность.

Сегодня парк Лесоводов — это 116 гектаров смешанного леса в самом центре города-миллионника. Здесь растут дубы, липы и клёны, бьют родники, а среди деревьев до сих пор можно встретить белок, ежей и даже лис. Это не просто зона отдыха, а важнейший экологический объект для всей Уфы.

Мало кто знает, но история этой земли уходит вглубь веков.

Поле брани. Около 450 лет назад на реке Сутолока, которая протекает по границе парка, шли бои. Здесь стрельцы Московского царства сражались с ногайцами и калмыками, которые держали Уфу в напряжении почти 80 лет.

Дворянское гнездо. В начале XX века эти земли принадлежали видному уфимскому дворянину и учёному Валентину Новикову. Его загородный дом стоял как раз у кромки леса.

Военное прошлое. В годы Великой Отечественной войны на одной из полян парка, окружённой лесом, размещались шелкопрядные станции, где плели шёлк для парашютов.

Парк-памятник: медведи, лоси и забытый музей

Современный парк был основан 18 сентября 1966 года по инициативе министра лесного хозяйства БАССР Марселя Абдулова. Изначально это был не просто лес для прогулок, а настоящий просветительский комплекс.

Свой зоопарк. В 1970 году здесь появилось вольерное хозяйство. Первыми его жителями стали медвежата Капа и Нугуш, которых лично привёз министр. Позже здесь обитали зубры, лоси и даже тарпаны (дикие лошади).

Музей Леса. Почти одновременно с парком, в 1973 году, здесь открыли Музей леса, чтобы знакомить горожан с природой родного края.