Новый тренд в Башкирии: почему жители экономят на презервативах, но тратят больше?

Жители Башкирии за полгода купили презервативов на 83,1 млн рублей. Денег ушло больше на 5%, а вот упаковок купили на 10,7% меньше. Цены на защиту растут

Жители Башкирии столкнулись с интересным парадоксом: за первые полгода 2025 года они потратили на презервативы 83,1 миллиона рублей, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Однако самих упаковок купили на 10,7% меньше. Эксперты объясняют, почему люди платят больше, а защищают себя реже, и дело не только в ценах.

Главная причина — рост цен

По данным аналитического агентства DSM Group, за год средняя стоимость упаковки презервативов в республике подскочила на 17,7% — с 318 до 375 рублей. Этот рост оказался даже существеннее, чем в среднем по России, где цены увеличились на 12,2%. По мнению экспертов, это может быть связано с особенностями логистики и ценовой политикой местных аптечных сетей.

Чтобы понять масштаб суммы в 83 миллиона рублей, можно сравнить ее со стоимостью квартиры телеведущей Ксении Бородиной в Москве или с бюджетом на ремонт проблемной дороги в республике.

Покупатели уходят на маркетплейсы

Еще один важный фактор — изменение покупательских привычек. Как отмечает РБК Уфа, значительная часть клиентов перешла из аптек на онлайн-площадки, такие как Wildberries и Ozon. Покупка на маркетплейсах анонимнее, а выбор брендов — шире. Интересно, что по итогам прошлого года Башкирия показала один из самых высоких темпов роста онлайн-продаж презервативов в стране.

Тревожность влияет на либидо

Эксперты фармацевтического рынка видят и психологическую подоплеку. Снижение спроса на презервативы наблюдается уже несколько лет подряд. Эту тенденцию связывают с повышенной тревожностью населения на фоне экономической неопределенности, что напрямую сказывается на интимной жизни.

А что с другими средствами контрацепции?

Похожая ситуация наблюдается и с гормональными противозачаточными. Их продажи в упаковках немного просели, но в денежном выражении выросли на 3,3% за полгода. При этом врачи отмечают, что рост спроса на гормональные препараты не всегда связан с контрацепцией — их часто назначают для регуляции цикла и решения других медицинских проблем.

Продажи средств экстренной контрацепции также снизились на 7% по России, что аналитики связывают с усложнением их доступности в аптеках.