Новый мерч AY YOLA стал яблоком раздора для фанатов в Башкирии

Башкирская группа AY YOLA выпустила лимитированный мерч по мотивам эпоса. Но есть подвох: купить его можно только на концертах тура. Фанаты негодуют.

Башкирская группа AY YOLA выпустила лимитированную коллекцию мерча к туру «Ural Batyr». Поклонники смогут купить одежду и аксессуары только на концертах — так музыканты хотят, чтобы у каждого зрителя осталась память о живой встрече.

В основе дизайна лежат сюжеты из песен группы и башкирского эпоса. На выбор есть несколько принтов: птица счастья Хумай, Урал-батыр верхом на пещерном льве и его битва с Угезем. Также доступен вариант, объединяющий все три иллюстрации. Для продажи мерча в фойе концертных залов будут установлены специальные стойки.

В телеграм-канале группы новость вызвала активное обсуждение. Поклонники высоко оценили дизайн, но многие расстроились, что не смогут купить мерч онлайн. Они попросили группу рассмотреть возможность интернет-продаж для тех, кто не попадёт на концерты.

Несмотря на то, что эксклюзивная туровая коллекция продается только на выступлениях, у поклонников все же есть возможность приобрести другую продукцию с символикой AY YOLA:

Коллаборация с брендом HOME : Башкирский бренд одежды HOME выпустил совместную коллекцию с AY YOLA, вдохновленную эпосом «Урал-Батыр». Эти товары, включая футболки, лонгсливы и худи, доступны для покупки онлайн.​

Товары на маркетплейсах: На онлайн-площадках, таких как Wildberries и OZON, можно найти разнообразные товары от других производителей с символикой группы, например, значки, ночники-светильники и футболки.​

О туре «Ural Batyr»

Дебютный альбом группы «Ural Batyr», состоящий из 12 песен, вышел 3 октября 2025 года. В его поддержку AY YOLA отправились в свой первый масштабный тур по России, который начался 10 октября в Челябинске и охватит более 20 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань. Завершающий концерт тура состоится 5 декабря в родном городе группы — Уфе.​