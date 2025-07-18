Новый хит из Уфы: AY YOLA представила песню и клип Ural Vasyaty

Уфимская этно-группа AY YOLA, взорвавшая чарты с хитом «Homay», выпустила новую песню и клип Ural Vasyaty

Уфимская группа AY YOLA, ставшая музыкальным феноменом 2025 года, 18 июля выпустила новую песню Ural Vasyaty и клип на неё. Релиз состоялся на всех музыкальных платформах, а видео уже доступно на YouTube и Rutube.

Новая композиция — это одна из ключевых глав в музыкальном альбоме группы, полностью посвящённом башкирскому эпосу «Урал-батыр». Песня рассказывает о кульминационном моменте легенды. После долгих битв Урал-батыр находит источник вечной жизни «Яншишмэ». Но в воде прячутся побеждённые им злые дивы и змеи. Вместо того чтобы обрести бессмертие, герой выпивает тёмные воды вместе со злом, а последним глотком живой воды орошает землю, возвращая жизнь природе и своему народу. Музыканты называют этот сюжет «глубоким символом любви к земле и ответственности за будущее».

Съёмки клипа проходили в живописных локациях Башкирии, в частности, у горы Сусак-Тау. Впервые новую песню и клип группа представила публике 17 июля во время концерта в Уфе, посвящённого 100-летию завода УМПО.

Группа AY YOLA была создана в 2024 году и состоит из трёх участников: вокалистки Адель Шайхитдиновой, её отца, продюсера и музыканта Руслана Шайхитдинова (известного как DJ Ruslan Sever), и кураиста, лидера группы «Аргымак» Рината Рамазанова. Коллектив получил широкую известность после того, как их трек «Homay» стал вирусным в соцсетях и вошёл в топ-5 самых популярных песен в Shazam в России, заняв первые строчки в чартах Казахстана и других стран.