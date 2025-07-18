Новый хит из Уфы: AY YOLA представила песню и клип Ural Vasyaty

Уфимская этно-группа AY YOLA, взорвавшая чарты с хитом «Homay», выпустила новую песню и клип Ural Vasyaty ©AY YOLA / Vk.com
Уфимская группа AY YOLA, ставшая музыкальным феноменом 2025 года, 18 июля выпустила новую песню Ural Vasyaty и клип на неё. Релиз состоялся на всех музыкальных платформах, а видео уже доступно на YouTube и Rutube.
Новая композиция — это одна из ключевых глав в музыкальном альбоме группы, полностью посвящённом башкирскому эпосу «Урал-батыр». Песня рассказывает о кульминационном моменте легенды. После долгих битв Урал-батыр находит источник вечной жизни «Яншишмэ». Но в воде прячутся побеждённые им злые дивы и змеи. Вместо того чтобы обрести бессмертие, герой выпивает тёмные воды вместе со злом, а последним глотком живой воды орошает землю, возвращая жизнь природе и своему народу. Музыканты называют этот сюжет «глубоким символом любви к земле и ответственности за будущее».
Съёмки клипа проходили в живописных локациях Башкирии, в частности, у горы Сусак-Тау. Впервые новую песню и клип группа представила публике 17 июля во время концерта в Уфе, посвящённого 100-летию завода УМПО.
- Что означает название песни Ural Vasyaty?
Название можно перевести с башкирского как «Заветы Урала». Музыканты подчёркивают, что это «заветы, которые Урал-батыр оставил всему человечеству».
- В чём уникальность группы AY YOLA?
Проект сочетает традиционные башкирские инструменты (курай, кыл-кубыз, домбра) и горловое пение с современными электронными аранжировками и мощными битами, создавая уникальное звучание в стиле этно-поп. Их миссия — дать новое музыкальное прочтение древнему эпосу и популяризировать башкирский язык и культуру.
- Это очередной вирусный хит или часть большого проекта?
Это часть большой концептуальной работы. Ural Vasyaty — одна из ключевых композиций из будущего альбома, целиком основанного на эпосе «Урал-батыр». Каждая песня в нём представляет собой отдельную главу древнего сказания.
- Что означает название самой группы?
Название состоит из двух башкирских слов: «Ай» (луна, высшая сила, божество) и «Йола» (традиция, обычай, обряд). Сами музыканты трактуют это как «вселенские законы» или «свод правил мироздания» — вечные ценности, такие как «не убей, не укради, почитай старших».
- Правда ли, что их популярность повлияла на интерес к Башкирии?
Да, и цифры впечатляют. После того как клип «Homay», снятый на фоне башкирской природы, стал мировым хитом, интерес к республике резко вырос. По данным туристических исследований, с апреля 2025 года продажи туров и билетов в Башкирию выросли в три раза. Ещё более показательно, что продажи книги с эпосом «Урал-батыр» на маркетплейсах подскочили в 30 раз.
- У группы есть планы после нового клипа?
Да, Ural Vasyaty — это лишь часть большого проекта. Музыканты готовят к выпуску целый концептуальный альбом, основанный на эпосе «Урал-батыр». Его презентация запланирована на большом сольном концерте группы в Уфе в декабре 2025 года.
- Группа сотрудничает с другими звёздами?
Да, одним из самых ярких примеров стала коллаборация с Димой Биланом. На премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» они вместе исполнили хит «Homay», причём Билан спел свою часть на кабардинском языке, что стало символом единения культур.
- Участники группы получили личное признание?
Да, вокалистка группы Адель Шайхитдинова в 2025 году была включена в престижный список российского Forbes «30 до 30» как один из самых перспективных молодых людей страны в категории «Музыка». А её коллега по группе, кураист Ринат Рамазанов, недавно был удостоен звания Народного артиста Башкортостана.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос