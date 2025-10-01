0
9 часов
Новости

Новые законы с октября 2025: кому повысят зарплаты, как изменится ипотека и что ждет бизнес

С октября россиянам поднимут зарплаты и пенсии, но усложнят ипотеку на частные дома. Соцвыплаты начнут тестировать в цифровых рублях. Бонус: кредитные каникулы для ИП.
калькулятор, ручки и бумага на столе
©Imagen

С 1 октября в России вступают в силу законы, которые повлияют на доходы, кредиты и налоги граждан. Вот что изменится для вас.

Содержание
  1. Повышение зарплат и пенсий
  2. Ипотека, кредиты и маткапитал
  3. Изменения для бизнеса
  4. Цифровые сервисы и валюта

Повышение зарплат и пенсий

С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений, силовиков и военных проиндексируют на 7,6%. Индексацию для сотрудников региональных и муниципальных учреждений определят местные власти. Военные пенсии также вырастут на 7,6%. Тем, кто отметил 80-летие в сентябре, и инвалидам I группы базовую часть пенсии увеличат до 17 815,40 рубля.

Ипотека, кредиты и маткапитал

С 22 октября микрофинансовые организации (МФО), созданные региональными властями, смогут выдавать ипотеку по госпрограммам. Это поможет жителям небольших городов и сел, где мало банков. Одновременно ужесточаются правила выдачи ипотеки на строительство частных домов — банки будут отказывать клиентам с высокой долговой нагрузкой. Семьи смогут использовать материнский капитал для погашения микрозаймов, взятых в аккредитованных Центробанком организациях.

Изменения для бизнеса

Гостиницы и рестораны получили льготы по НДС, что должно сдержать рост цен на их услуги. Для отелей ставка налога обнуляется до 2030 года, а для заведений общепита — при выручке до 3 млрд рублей в год. Предприниматели и самозанятые теперь могут взять кредитные каникулы на срок до шести месяцев, если их бизнес соответствует лимитам по размеру долга.

Цифровые сервисы и валюта

Стартовал пилотный проект по цифровому рублю. Граждане по желанию смогут открыть специальный счет и получать на него зарплаты, пенсии и пособия, но автоматического перевода не будет. Взаимодействовать с госорганами станет проще: подать декларацию в налоговую или оформить пенсию теперь можно онлайн через «Госуслуги».

