Новые законы с 1 сентября: что изменится для водителей, дачников и родителей

С 1 сентября в России дорожают права, дачникам запрещают бизнес, а за рекламу в Инсте штрафуют. Разбираемся в главных изменениях осени 2025 года.

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые законы. Они коснутся почти всех: от автомобилистов и владельцев участков в СНТ до работников, студентов и пользователей соцсетей. Рассказываем коротко и по делу, что нужно знать.

Водителям: госпошлины выше, контроль строже

Готовьтесь к новым расходам на госуслуги и более строгим правилам.

Цены вырастут. Получить права будет стоить 4000–6000 ₽, поставить машину на учет с номерами — 3000 ₽, оформить техпаспорт — 1200 ₽. Международные права обойдутся в 3200 ₽, а внесение изменений в конструкцию автомобиля — в три раза дороже.

Новые медограничения. Управлять автомобилем могут запретить людям с расстройствами аутистического спектра или нарушениями цветовосприятия. Окончательное решение принимает врач после обследования.

Не пропустили скорую — штраф. За непропуск машины экстренной службы с включенными сигналами оштрафуют на 7500–10 000 ₽ или лишат прав на срок до года.

Дачникам: бизнес на участке под запретом

На территории садоводческих товариществ (СНТ) теперь нельзя вести коммерческую деятельность. Под запрет попадают кафе, гостиницы, автосервисы, питомники и магазины. Нарушителям грозит штраф — до 2% от кадастровой стоимости земли.

Исключение сделали для тех, кто работает один на участке до 50 соток. Они могут разводить животных и птицу, а также продавать излишки урожая, если это не основной источник дохода.

Работодателям и сотрудникам: премии и медкнижки по-новому

Премии — по понятным правилам. Теперь работодатель обязан четко прописать в документах, за что, когда и в каком размере платит премию. Удержать из нее за проступок можно не более 20% от зарплаты.

Расчет отпускных — по-новому. При расчете среднего заработка для отпускных или пособий теперь будут учитывать премии, но считать только фактически отработанные дни.

Медкнижки — в цифре. Бумажные медкнижки перестанут выдавать, они полностью переходят в электронный формат. Старые документы действуют, пока в них не закончится место.

Подросткам проще устроиться на работу летом. Школьники и студенты 14–18 лет смогут официально работать летом в выходные и праздники, если получили направление от службы занятости или числятся в студотряде.

Родителям и учащимся: единые правила в образовании

В школах. По всей стране вводится единое расписание. Ученикам, особенно в младших классах, обещают сократить число контрольных и домашних заданий. Обществознание уберут из программы 5–7 классов, а освободившиеся часы отдадут истории.

В колледжах и вузах. Чтобы поступить в колледж, теперь достаточно сдать только русский язык и математику. А в вузах вводятся единые для всех сроки подачи документов и зачисления, в том числе для платников.

Соцсети: за рекламу в Instagram* и Facebook* — штраф

Любая реклама на заблокированных ресурсах теперь запрещена. Это касается продвижения товаров, услуг и даже личных блогов. Запрет распространяется на все форматы, включая нативные упоминания и репосты. Даже старые рекламные публикации, не удаленные до 1 сентября, могут стать поводом для штрафа от 2000 до 500 000 рублей. Ответственность несут все: и заказчик, и исполнитель, и распространитель.

* — Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Банки: защита от мошенников при снятии наличных

Чтобы защитить деньги клиентов, банки будут дополнительно проверять операции по снятию наличных в банкоматах. Если операция покажется подозрительной, банк может на 48 часов установить лимит — 50 000 рублей в сутки. Клиента об этом уведомят.

Для людей, которые раньше фигурировали в делах о мошенничестве, вводится постоянный лимит на снятие наличных в банкоматах — 100 000 рублей в месяц.

Телефон: звонки от компаний будут с именем

Чтобы бороться со спамом и мошенничеством, вводится обязательная маркировка звонков. Когда вам будет звонить организация, на экране телефона отобразится ее официальное название, а если индивидуальный предприниматель — его ФИО. Это поможет сразу понять, кто на другом конце провода.