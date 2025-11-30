0
2 часа
Новости

Новые законы с 1 декабря 2025 года: контроль должников, налоги и зимняя резина

С 1 декабря штрафуют за летнюю резину, истекает срок уплаты налогов, а банки вводят новые правила для заемщиков. Главные изменения месяца.
калькулятор и деньги
©allbashkiria

С 1 декабря 2025 года вступает в силу ряд законодательных изменений. Нововведения касаются владельцев автотранспорта, налогоплательщиков и клиентов финансовых организаций.

Содержание
  1. Налоги и штрафы для водителей
  2. Банки и кредитование
  3. Защита должников и маркировка товаров

Налоги и штрафы для водителей

До 1 декабря собственники недвижимости, земельных участков и транспорта обязаны оплатить начисления за 2024 год. Со 2 декабря на сумму задолженности начнут начисляться пени.

Для автомобилистов вводится административная ответственность за использование резины не по сезону. Инспекторы ГИБДД получают право штрафовать водителей на 500 рублей за езду на летних шинах (ст. 12.5 КоАП РФ). Ограничение действует в течение трех зимних месяцев — до конца февраля.

Банки и кредитование

С декабря расширяются возможности использования цифрового удостоверения личности. Граждане смогут предъявлять электронный документ через приложение при обслуживании в офисах банков.

Изменяются условия предоставления рассрочки. Беспроцентный период законодательно ограничен шестью месяцами, а штрафные санкции за просрочку платежей не могут превышать 20% годовых. С 14 декабря вводятся ограничения для банков с низким кредитным рейтингом на размещение средств госкомпаний и внебюджетных фондов.

Защита должников и маркировка товаров

Устанавливаются дополнительные механизмы защиты граждан от неправомерных действий при взыскании долгов. В случае превышения коллекторами лимита звонков (более одного раза в сутки) должники смогут подавать жалобы в Федеральную службу судебных приставов.

Участники оборота товаров легкой промышленности обязаны завершить маркировку остатков продукции. Одежда и текстиль, приобретенные до марта 2025 года, должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» до 1 декабря, иначе их реализация станет незаконной.

