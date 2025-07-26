Новые законы с 1 августа 2025: как изменятся пенсии, правила для бизнеса и защита от спама

С 1 августа в России вступают в силу новые законы. Пенсионерам — перерасчёт, спамерам — бан, а бизнесу — конец «матрёшкам» и тотальный контроль с помощью ИИ

С 1 августа 2025 года в России вступают в силу важные законодательные изменения, которые коснутся миллионов граждан. Россиян ждут пересчет пенсий, новые правила для ведения бизнеса, долгожданная защита от спам-рассылок и даже новые стандарты для школьных рюкзаков. Рассказываем о главных нововведениях и о том, как они повлияют на вашу жизнь.

Повышение пенсий: кому и сколько добавят

С августа Социальный фонд России проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для нескольких категорий граждан.

Работающие пенсионеры . Тем, кто работал в 2024 году, пенсию пересчитают с учетом уплаченных работодателем страховых взносов. Размер прибавки индивидуален, но максимальная сумма составит 437,07 рубля, что эквивалентно трем пенсионным коэффициентам. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.

. Тем, кто работал в 2024 году, пенсию пересчитают с учетом уплаченных работодателем страховых взносов. Размер прибавки индивидуален, но максимальная сумма составит 437,07 рубля, что эквивалентно трем пенсионным коэффициентам. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Достигшие 80-летия и люди с инвалидностью . Пенсионерам, которым в июле 2025 года исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил I группу инвалидности, удвоят фиксированную выплату к пенсии.

. Пенсионерам, которым в июле 2025 года исполнилось 80 лет, а также тем, кто получил I группу инвалидности, удвоят фиксированную выплату к пенсии. Уволившиеся пенсионеры. Те, кто прекратил работать в июле, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций.

Защита от назойливой рекламы и спама

Наконец-то появится легальный способ избавиться от назойливых рекламных рассылок и звонков.

Отказ от SMS-рассылок . С 1 августа 2025 года каждый абонент сможет отказаться от массовых SMS-рассылок через личный кабинет на сайте или в приложении своего оператора связи. Оператор будет обязан прекратить рассылку по требованию.

. С 1 августа 2025 года каждый абонент сможет отказаться от массовых SMS-рассылок через личный кабинет на сайте или в приложении своего оператора связи. Оператор будет обязан прекратить рассылку по требованию. Защита от спам-звонков. С сентября 2025 года любые массовые обзвоны станут возможны только при наличии предварительного согласия абонента. Для жалоб на спам, который продолжает поступать, будет создан специальный сервис на портале «Госуслуги».

Изменения для бизнеса

Отмена запрета на «фирмы-матрешки»

С 1 августа отменяется запрет, действовавший почти 30 лет, на создание компаний, где единственным учредителем выступает другое юридическое лицо с одним участником. Этот шаг призван упростить создание холдинговых структур, в том числе для обхода санкционных ограничений, и стал возможен благодаря современным цифровым системам контроля, которые снижают риски уклонения от налогов.

Искусственный интеллект против картелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запускает государственную информационную систему «Антикартель» на базе искусственного интеллекта. Система будет в автоматическом режиме анализировать 100% государственных и муниципальных закупок, выявляя признаки картельных сговоров на ранних стадиях. Она будет сопоставлять данные из систем ФНС, Казначейства и правоохранительных органов для повышения эффективности контроля.

Новые правила для детей и родителей

Контроль за банковскими счетами подростков

С 1 августа для открытия банковского счета или выпуска карты подростку в возрасте от 14 до 18 лет потребуется письменное согласие одного из родителей или опекуна. Эта мера направлена на борьбу с «дропперством» — использованием счетов несовершеннолетних в мошеннических схемах для отмывания денег.

ГОСТ для школьных рюкзаков

Вводится новый национальный стандарт (ГОСТ) для школьных рюкзаков, который устанавливает требования к их весу и безопасности.

Вес пустого ранца для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, для старшеклассников — 1 кг.

ГОСТ также рекомендует использовать на рюкзаках светоотражающие элементы и прочные, устойчивые к износу материалы.

Важно отметить, что большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, но становятся обязательными, если на них есть ссылка в законе или контракте на поставку.

Торговля: расширение системы «Честный знак»

Продолжается внедрение цифровой маркировки товаров. С 1 августа вводится полный запрет на розничную продажу одежды из утвержденного перечня без маркировки «Честный знак». При этом у бизнеса есть время до 31 октября 2025 года, чтобы промаркировать все остатки товаров на складах. Система «Честный знак» создана для борьбы с контрафактом и гарантирует подлинность и качество продукции.