Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2025-м продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Последний день года сделали нерабочим, но за длинный отдых придётся заплатить шестидневкой в ноябре.