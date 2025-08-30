0
4 часа
Новости

Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2025-м продлятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Последний день года сделали нерабочим, но за длинный отдых придётся заплатить шестидневкой в ноябре.
новогодняя елка с шарами
©Imagen

В конце 2025 года россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января. Это позволит заранее спланировать длинный отпуск или провести время с семьёй, не прерываясь на работу. Изменения в производственный календарь утверждены постановлением правительства, рассказал ТАСС руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Вот как сформировался график:

  • 31 декабря сделали выходным. Для этого на него перенесли нерабочий день с 5 января, который и так выпадал на праздники.
  • 9 января тоже сделали нерабочим. Эта пятница соединит череду праздничных дней с последующими выходными, обеспечив непрерывный отдых.

Ближайшие длинные выходные ждут россиян в ноябре — со 2 по 4 число в честь Дня народного единства. Учитывайте при планировании, что неделя перед ними будет шестидневной.

Похожие записи
0
25.08.2025
Новости

Семьям с детьми предложили выплачивать до 50 тысяч рублей к 1 сентября

купюры номиналом 5000 рублей
Лидер «Справедливой России» внёс в Госдуму проект о ежегодных выплатах к 1 сентября. Семьям на школьников и студентов могут выделить до 50,2 тыс. рублей.
0
17.08.2025
Образование

В Госдуме запросили у Минпросвещения четких правил для домашних заданий

школьники сидят за партами
В Госдуме предложили создать типовые правила для домашних заданий по всей стране. Хотят определить, где ДЗ необходимо, а где — нет, чтобы снизить нагрузку на учеников.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.