Новогодние каникулы в 2025 году продлятся 12 дней

В конце 2025 года россияне смогут отдохнуть 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января. Это позволит заранее спланировать длинный отпуск или провести время с семьёй, не прерываясь на работу. Изменения в производственный календарь утверждены постановлением правительства, рассказал ТАСС руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Вот как сформировался график:
- 31 декабря сделали выходным. Для этого на него перенесли нерабочий день с 5 января, который и так выпадал на праздники.
- 9 января тоже сделали нерабочим. Эта пятница соединит череду праздничных дней с последующими выходными, обеспечив непрерывный отдых.
Ближайшие длинные выходные ждут россиян в ноябре — со 2 по 4 число в честь Дня народного единства. Учитывайте при планировании, что неделя перед ними будет шестидневной.