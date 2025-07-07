Новая вершина в копилке: башкирский параальпинист Рустам Набиев покорил камчатский Горелый

Башкирский блогер Рустам Набиев, лишившийся ног после обрушения казармы, покорил вулкан Горелый на Камчатке

Известный башкирский блогер и параальпинист Рустам Набиев покорил новую вершину — вулкан Горелый на Камчатке. Он поделился со своими подписчиками в социальных сетях потрясающими кадрами, на которых запечатлено кратерное озеро.

Впечатляющие достижения в альпинизме

Это восхождение стало очередным в череде впечатляющих достижений Набиева. Ранее он уже поднимался на такие знаковые вершины, как Эльбрус (2020 год), Килиманджаро, Арарат (2024 год) и гималайская Манаслу (2021 год). Последняя является восьмитысячником, и Набиев стал первым в мире человеком, покорившим её на руках. Также в его копилке — Аконкагуа (2023 год) и Казбек (2022 год).

История силы духа

История Рустама Набиева — это пример несгибаемой воли. Он родился 12 мая 1992 года в селе Чекмагуш в Башкортостане. В 2015 году, будучи военнослужащим, Рустам серьёзно пострадал при обрушении казармы в Омске, в результате чего лишился обеих ног. Несмотря на это, он не сдался и нашёл в себе силы вернуться к полноценной жизни.

Общественная деятельность и признание

Набиев стал мотивационным блогером, активно занимается спортом и покоряет высочайшие вершины планеты на одних руках. Он является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса и членом Общественной палаты России. Его стойкость и достижения вдохновляют многих, что видно по комментариям подписчиков: люди называют его гордостью Башкортостана, смелым и полноценно живущим человеком, примером того, кто не сдался.

В 2024 году Рустам Набиев был удостоен престижной награды «Знание.Премия-2024» в номинации «Спорт и здоровый образ жизни». Статуэтку ему вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который выразил своё уважение Набиеву, поклонившись ему на сцене.

Просветительская миссия

Рустам Набиев активно занимается общественной деятельностью. В ближайшее время он будет участвовать в просветительских лекциях совместно с Российским обществом «Знание», ориентируясь на ветеранов СВО, получивших тяжёлые ранения. Также он анонсировал новый общественный проект, направленный на мужскую часть населения страны, чтобы показать, что «здоровый мужчина — это залог и сильной экономики, и сильного продолжения нашего рода».

Личная жизнь и новые планы

Личная жизнь блогера также полна событий. Рустам Набиев женат на Индире, и вместе они воспитывают троих детей. В июне 2025 года у них родился сын, которого назвали Таир.

Набиев не останавливается на достигнутом. Помимо альпинизма и общественной деятельности, он планирует попробовать себя в модельном бизнесе. Он активно готовится в тренажерном зале, следит за питанием и уверен, что будет представлять мировые бренды.