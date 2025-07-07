Новая вершина в копилке: башкирский параальпинист Рустам Набиев покорил камчатский Горелый

Башкирский блогер Рустам Набиев, лишившийся ног после обрушения казармы, покорил вулкан Горелый на Камчатке
Известный башкирский блогер и параальпинист Рустам Набиев покорил новую вершину — вулкан Горелый на Камчатке. Он поделился со своими подписчиками в социальных сетях потрясающими кадрами, на которых запечатлено кратерное озеро.
Впечатляющие достижения в альпинизме
Это восхождение стало очередным в череде впечатляющих достижений Набиева. Ранее он уже поднимался на такие знаковые вершины, как Эльбрус (2020 год), Килиманджаро, Арарат (2024 год) и гималайская Манаслу (2021 год). Последняя является восьмитысячником, и Набиев стал первым в мире человеком, покорившим её на руках. Также в его копилке — Аконкагуа (2023 год) и Казбек (2022 год).
История силы духа
История Рустама Набиева — это пример несгибаемой воли. Он родился 12 мая 1992 года в селе Чекмагуш в Башкортостане. В 2015 году, будучи военнослужащим, Рустам серьёзно пострадал при обрушении казармы в Омске, в результате чего лишился обеих ног. Несмотря на это, он не сдался и нашёл в себе силы вернуться к полноценной жизни.
Общественная деятельность и признание
Набиев стал мотивационным блогером, активно занимается спортом и покоряет высочайшие вершины планеты на одних руках. Он является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса и членом Общественной палаты России. Его стойкость и достижения вдохновляют многих, что видно по комментариям подписчиков: люди называют его гордостью Башкортостана, смелым и полноценно живущим человеком, примером того, кто не сдался.
В 2024 году Рустам Набиев был удостоен престижной награды «Знание.Премия-2024» в номинации «Спорт и здоровый образ жизни». Статуэтку ему вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который выразил своё уважение Набиеву, поклонившись ему на сцене.
Просветительская миссия
Рустам Набиев активно занимается общественной деятельностью. В ближайшее время он будет участвовать в просветительских лекциях совместно с Российским обществом «Знание», ориентируясь на ветеранов СВО, получивших тяжёлые ранения. Также он анонсировал новый общественный проект, направленный на мужскую часть населения страны, чтобы показать, что «здоровый мужчина — это залог и сильной экономики, и сильного продолжения нашего рода».
Личная жизнь и новые планы
Личная жизнь блогера также полна событий. Рустам Набиев женат на Индире, и вместе они воспитывают троих детей. В июне 2025 года у них родился сын, которого назвали Таир.
Набиев не останавливается на достигнутом. Помимо альпинизма и общественной деятельности, он планирует попробовать себя в модельном бизнесе. Он активно готовится в тренажерном зале, следит за питанием и уверен, что будет представлять мировые бренды.
Когда говорят, что он покоряет вершины «на руках», что это значит технически? Он просто ползёт?
Нет, это не просто ползком. «На руках» — это уникальная техника, требующая колоссальной силы и специального снаряжения. Рустам использует сани-волокуши, на которых закреплено сиденье. Передвигается он, отталкиваясь от поверхности ледорубами или специальными палками с шипами. Это похоже на то, как лыжник отталкивается палками, только здесь вся нагрузка ложится на мышцы спины и рук. Снаряжение, скорее всего, изготавливается на заказ и адаптируется под конкретные условия: для снега, льда или, как в случае с вулканом, для сыпучей вулканической породы.
Хорошо, но после восьмитысячника Манаслу и высочайших вершин континентов, вулкан на Камчатке — это не слишком просто для него?
Это только на первый взгляд кажется шагом назад. На самом деле, это совершенно другой вызов. Восхождение на вулкан — это не только про высоту. Это про специфический рельеф с острым и сыпучим вулканическим шлаком, который может повредить снаряжение. Это риск столкнуться с фумаролами — трещинами, из которых выходят ядовитые газы. Если Манаслу — это испытание высотой и кислородным голоданием, то Горелый — это проверка на выносливость в агрессивной и непредсказуемой среде. К тому же, это просто невероятно красиво, а для Рустама, похоже, важны не только рекорды, но и сами впечатления.
В статье упомянуты Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа... Он идёт по какой-то программе, например «Семь вершин»?
Да, очень похоже, что Рустам Набиев целенаправленно выполняет программу «Семь вершин», которая включает в себя покорение высочайших пиков всех континентов. В его активе уже есть Эльбрус (Европа), Килиманджаро (Африка) и Аконкагуа (Южная Америка). Восьмитысячник Манаслу и гора Казбек стоят особняком, но лишь подчёркивают его высочайший уровень. Следующим логичным шагом в этой программе мог бы стать пик Винсона в Антарктиде или Денали в Северной Америке. Ну и, конечно, главная цель любого альпиниста — Эверест.
Он получил награду из рук министра, стал членом Общественной палаты. Не мешает ли общественная нагрузка его спортивным планам?
Судя по всему, для него это две стороны одной медали. Своими восхождениями он привлекает огромное внимание, которое затем использует как платформу для общественной работы. Он не просто ставит рекорды, он создаёт прецедент и вдохновляет тысячи людей, особенно тех, кто столкнулся с тяжёлыми травмами. Как он сам говорил, его цель — помогать ветеранам СВО и показывать пример сильного мужчины. Одно подпитывает другое: громкие восхождения дают ему медийный вес, а общественная деятельность — придаёт его рекордам более глубокий смысл.
Модельный бизнес — это серьёзно? Зачем человеку, покорившему восьмитысячник, понадобился подиум?
Это абсолютно серьёзный и очень логичный шаг. Рустам Набиев ломает стереотипы о возможностях человеческого тела. Появление человека с его историей и телосложением в рекламной кампании мирового спортивного или модного бренда стало бы мощнейшим заявлением об инклюзивности. Это был бы не просто заработок, а продолжение его миссии — показать, что сила и красота могут иметь разные формы. Судя по тому, как усердно он тренируется в зале, он готовится к этому не менее серьёзно, чем к восхождениям.