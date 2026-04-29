Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

Депутаты горсовета Уфы единогласно проголосовали за присвоение новой городской улице имени политика Владимира Жириновского. Решение приняли по итогам общественного голосования.
Новая магистраль протяжённостью 800 метров пройдет между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе.
Перед голосованием городская администрация выяснила позицию горожан. В опросе участвовали более 2700 человек, около 59% высказались в поддержку наименования улицы в честь лидера ЛДПР.
Попытка назвать улицу именем Жириновского уже предпринималась в декабре 2025 года. Тогда большинство участников голосования выступило против, и инициативу отклонили.
С 19 марта по 1 апреля 2026 года на городской платформе для опросов собирали мнения жителей о присвоении новой улице имени политика. По словам пресс-службы мэрии, окончательное слово оставалось за депутатами горсовета.
По данным издания «7×7», против появления улицы Жириновского выступили сообщество татарских краеведов «Ак Идел җире» и башкирское отделение партии «Яблоко». Последнее обратило внимание на резкий скачок числа голосов «за» в день накануне завершения опроса 1 апреля — показатель вырос более чем вдвое.
Председатель регионального парламента Константин Толкачёв, возглавляющий оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий, сослался на указ президента России о праздновании 80-летия Жириновского как на основание для увековечения его памяти. По его словам, мероприятия призваны «сохранить память о политике, многие годы работавшем на благо страны».