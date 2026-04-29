Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
владимир жириновский
©vk.com/ldpr

Депутаты горсовета Уфы единогласно проголосовали за присвоение новой городской улице имени политика Владимира Жириновского. Решение приняли по итогам общественного голосования.

Новая магистраль протяжённостью 800 метров пройдет между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе.

Перед голосованием городская администрация выяснила позицию горожан. В опросе участвовали более 2700 человек, около 59% высказались в поддержку наименования улицы в честь лидера ЛДПР.

Попытка назвать улицу именем Жириновского уже предпринималась в декабре 2025 года. Тогда большинство участников голосования выступило против, и инициативу отклонили.

С 19 марта по 1 апреля 2026 года на городской платформе для опросов собирали мнения жителей о присвоении новой улице имени политика. По словам пресс-службы мэрии, окончательное слово оставалось за депутатами горсовета.

По данным издания «7×7», против появления улицы Жириновского выступили сообщество татарских краеведов «Ак Идел җире» и башкирское отделение партии «Яблоко». Последнее обратило внимание на резкий скачок числа голосов «за» в день накануне завершения опроса 1 апреля — показатель вырос более чем вдвое.

Председатель регионального парламента Константин Толкачёв, возглавляющий оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий, сослался на указ президента России о праздновании 80-летия Жириновского как на основание для увековечения его памяти. По его словам, мероприятия призваны «сохранить память о политике, многие годы работавшем на благо страны».

