«НЛО» над Башкирией оказалось ракетой с мышами и мухами

Необычное явление наблюдали в разных частях республики

Вечером 20 августа жители Башкирии увидели в небе яркий след и приняли его за НЛО. Оказалось, это был запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту научный спутник «Бион-М» с живым грузом: 75 мышами и полутора тысячами мух.

Необычное явление наблюдали в разных частях республики: в поселке Булгаково, Дуванском и Бурзянском районах. Очевидцы из Татарстана также сообщали о «космическом госте». В соцсетях люди делились видео и фотографиями, некоторые признавались, что были в шоке от увиденного.

Спутник «Бион-М» доставил животных на орбиту высотой около 380 км. В течение месяца ученые будут изучать, как космическая радиация и невесомость влияют на живые организмы. Эксперимент поможет понять, как сделать длительные космические полеты — например, на Луну или Марс — более безопасными для человека.